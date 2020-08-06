«Норникель» не направил ни рубля на возмещение ущерба от ЧП в Норильске

Москва, 6 августа. «Норникель» не направил ни рубля на возмещение ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска и не назвал сумму для оплаты, об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

«До настоящего времени от компании не поступило ни одного рубля в счет возмещения ущерба, как и не была озвучена конкретная сумма, которую компания аккумулирует для оплаты», — сказали в ведомстве.

Специалисты Росприроднадзора подсчитали ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске. Согласно официальным данным, в результате ЧП почве был нанесен ущерб на 740 миллионов рублей, а водным объектам — на 147,05 миллиарда.

Напомним, 29 мая из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске вылилось более 21 тысячи тонн топлива, 16 тысяч из них попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по факту ЧП.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила направить обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести тщательное разбирательство и выяснить, кто виновен в экологической катастрофе в Норильске.