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Во Франции предрекли дальнейшее падение слабеющего доллара

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Во Франции предрекли дальнейшее падение слабеющего доллараПариж, 6 августа. Крупный международный кризис, вызванный пандемией коронавируса, может привести к падению гегемонии доллара, предупредили авторы французского издания Le Monde.

Об этом, по их мнению, свидетельствует возросший спрос на золото и рост цен на этот драгоценный металл. А вот доллар, наоборот, с начала марта значительно потерял в весе. Эксперты издания уверены, что доллар сильно переоценен и продолжит падение, а золото уже шлет слабеющей американской валюте тревожный сигнал.Американской валюте попросту перестали доверять, поскольку экономический кризис показал ее ненадежность в качестве международной резервной платежной единицы.

«Такое недоверие к доллару подтверждает и резкий скачок цен на золото, которые сейчас бьют рекорды: с начала года они увеличились уже на 30%. Главный вопрос сейчас заключается в том, ускорится ли падение доллара, которое «может стать угрозой для его гегемонии» на мировом финансовом рынке», – отметили в Le Monde.

Профессор Йельского университета и бывший руководитель Morgan Stanley Стивен Роач заметил, что гегемонии доллара вскоре придет конец. Американская валюта уже к концу года может потерять до 35% своей стоимости, что сильно отразится на ее будущем в качестве международной денежной единицы.

Во Франции предрекли дальнейшее падение слабеющего доллара

Со своим коллегой согласился и главный экономист Natixis Патрик Артюс, который уверен, что падение доллара будет активно продолжаться, а Штаты не смогут спасти положение с помощью печатного станка

О тяжелой судьбе доллара говорит и политическая ситуация в США. Власти страны пустили на самотек серьезные проблемы, которые требуют срочного решения. Вашингтон не предпринимает никаких мер, чтобы решить ситуацию с масштабными акциями протеста, а также не может справиться с эпидемией коронавируса в стране.

«Хаос в Вашингтоне, неспособность страны справиться с эпидемией, программа кандидата от демократов на президентских выборах Джо Байдена, который намерен увеличить налог на предприятия и ввести социальный налог для самых богатых граждан, что положит конец празднику на Уолл-стрит», – резюмировал автор издания.

Ранее эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил стремительный рост цен на золото. Он заметил, что на фоне серьезных колебаний экономические игроки «ищут гавань для инвестиций»

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