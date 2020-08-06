Военный эксперт оценил вероятность открытого конфликта НАТО и РФ в Арктике

Вашингтон показывает свое двуличие, когда заявляет о планах вести исследования в Арктике и одновременно воспринимает регион как северный фланг НАТО. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Как отметил новый координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт, в последнее время Россия увеличивает активность и свое присутствие в Арктике. По его заверениям, Белый дом стремится к тому, чтобы это был регион «мирного сотрудничества в области науки, поисково-спасательных операций». Тем не менее американский чиновник утверждает, что наравне с этим Арктика является северным флангом НАТО.

Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин констатирует, что США обычно появляются во многих регионах, преследуя в них только свои интересы. Неслучайным является тот факт, что Вашингтон интересует Арктика.

«В США часто поднимают вопрос, что для России такого куска Арктики очень много. Наше побережье простирается на тысячи километров, от Кольского полуострова и до Берингова пролива. Там сосредоточено очень много углеводородов. Это единственная зона на земле, которая еще сохранила свои природные резервы», — рассказал Дандыкин в беседе с ФАН.

Оценивая заявление Дехарта, военный эксперт заметил, что в нем демонстрируются лишь двойные стандарты Вашингтона в политике.

«Вначале США говорят о мирных миссиях и исследованиях в Арктике, а потом заявляют, что это фланг НАТО. Такая позиция показывает лишь двуличие Вашингтона, — рассуждает собеседник ФАН. — В этом году в Арктику пришел отряд надводных кораблей НАТО с целью проведения учений. Это говорит о том, что они имеют большие планы на этот регион. При этом свое присутствие там они обосновывают тем, что это благо для Европы».

На взгляд Дандыкина, открытого конфликта между Россией и НАТО в Арктике все равно не будет. Собеседник ФАН подчеркивает, что за последние десятилетия позиции России в регионе очень усилились.

«Со следующего года Северный флот станет самостоятельной военной единицей, — сказал он. — Ему подчиняется воздушная армия и подразделения ПВО. Также этот регион стратегически очень важен для России. Если будет какая-то атака США, то американские ракеты полетят через Северный полюс».

Ранее Василий Дандыкин оценил строящийся ледокол «Россия» проекта 10510. По словам военного эксперта, он станет самым «пробивным судном» российского флота в Арктике, а его появление сродни прорыву в космос.

В начале мая ВМС США и Великобритании провели военные учения у морских границ России в Арктическом регионе. В маневрах были задействованы американские и британские подводные лодки. Кроме того, в учениях приняли участие американские противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon. В Пентагоне не скрывали, что ключевой целью учений является «охота» на подлодки Северного флота ВМФ России.