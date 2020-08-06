Седокова выставила напоказ располневшую фигуру в полосатом купальнике

Майами, 6 августа. Экс-солистка золотого состава «ВИАГры» Анна Седокова опубликовала фото вместе со своим женихом Янисом Тиммой, смело продемонстрировав лишние килограммы.

Ситуацию не спасли ни вертикальные полоски на купальнике певицы, ни габариты стоящего рядом жениха-баскетболиста.

«Поправилась Анечка», «Это фото такое… Она худела наоборот», «Нюрка! Ты?! Вот это растащило!! Я подумал Копенкина (Лариса Копенкина, экс-супруга Прохора Шаляпина)», — написали в комментариях фолловеры.

Сама певица относится к колебаниям в весе спокойно.Ранее она признавалась в Instagram, что любит поесть и порой разрешает себе расслабиться. Многие подписчики предположили, что перемена во внешнем виде Седоковой связана с тем, что она устроила личную жизнь и «пустилась во все тяжкие», плюнув на диеты и занятия спортом.

Были и те, кто начал предупреждать Анну о том, что Янис бросит ее, как и свою бывшую жену. Однако таким комментаторам другие участники обсуждения объяснили, что баскетболиста из семьи увела сама Седокова, поэтому такое будущее ей точно не грозит.

Сама артистка недавно рассказала о том, как Янис оставил ради нее свою супругу с маленьким ребенком. Она не стала скрывать, что прекрасно знала о семейном положении мужчины, и о том, что у него есть новорожденный сын. Но это не стало для нее препятствием.