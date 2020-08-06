Плющенко показал красавца-сына от первой жены

Москва, 6 августа. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал фото сына от первого брака. Он опубликовал снимок на странице в Instagram.

Старшему сыну Плющенко Егору уже 14 лет. Он родился в браке фигуриста с Марией Ермак. Брак был расторгнут в 2008 году, но Плющенко не удалось сохранить хорошие отношения с бывшей супругой.

Долгое время Ермак не разрешала спортсмену видеться с сыном. Но потом она решила, что Егору все-таки нужна поддержка и внимание отца.

Плющенко написал в соцсетях, что Егор всерьез увлекается мотоциклами.

«Мой сын Егор. Тоже спортсмен. Любит экстремальные виды спорта!» — отметил известный фигурист.

Поклонники похвалили Плющенко за то, что он интересуется жизнью Егора, а не только маленького Саши — их общего с Яной Рудковской сына.

«Ну классно! Наконец-то и про него вспомнили! Гордитесь, парень отличный!» — похвалил Плющенко подписчик. «Женечка, обожаю тебя! Хороший отец прекрасным сыновьям! Успехов вам в жизни!» — добавила еще одна поклонница. «Как он вырос! Теперь он красивый спортивный парень! Большая семья с большой любовью ко всем», — заметила другая фанатка.

Ранее фигуристка Александра Трусова объяснила, почему ушла от тренера Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко.