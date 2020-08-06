Железняк высмеял награду Госдепа США за «факты русского вмешательства»

Москва, 6 августа. Вся доказательная база вмешательства России в президентские выборы у американских русофобов строится на принципе «с большой долей вероятности». Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Десять миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы президента США — щедрая награда за вранье. Такими посулами Госдепартамент США провоцирует волну желающих заполучить приз любым способом, — посмеялся депутат. — А поскольку первым и вечным обвиняемым в США по делу вмешательства во внутренние дела числится Россия, следует ожидать очередную порцию лживых сведений и бездоказательных обвинений о «руке Москвы», якобы контролирующей электоральные процессы в Америке».

По словам депутата, у американских русофобов вся доказательная база строится на принципе «с большой долей вероятности», впрочем, как и у их британских партнеров, что дискредитирует политиков такого высокого ранга.

Он убежден, что с приближением президентских выборов, которые пройдут в ноябре, действия политических кругов США ожидаемо стали носить все более антироссийский характер.

«Кандидаты на пост главы Белого дома соревнуются перед избирателями — кто сильнее готов противостоять внешнему противнику в лице России. Внутренняя борьба вынуждает Вашингтон вводить санкции, препятствующие развитию сотрудничества России и Европы в энергетической сфере, — сказал Железняк. — США пытаются диктовать нашей стране, с кем поддерживать отношения и кому оказывать помощь, шантажируют очередным пакетом ограничительных мер под надуманными предлогами, подстрекают к гонке вооружений».

По мнению парламентария, такие деструктивные шаги США сводят на нет перспективу для обеих стран вернуться к конструктивному диалогу, который необходим в интересах мира и коллективной безопасности.

Голосование на выборах президента США пройдет 3 ноября 2020 года. От Республиканской партии основным кандидатом стал действующий президент США Дональд Трамп, а от Демократической — бывший вице- президент Джо Байден.