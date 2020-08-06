Джигурда озвучил сумму, которой ему хватит на месяц

Москва, 6 августа. Известный российский и украинский актер театра и кино, шоумен Никита Джигурда заявил, что для него не проблема прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

Народный артист Чеченской Республики и заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР прокомментировал Федеральному агентству новостей слова бывшей спортсменки, а теперь телеведущей Ляйсан Утяшевой, что она спокойно сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

«Я во время «левой» самоизоляции (на период пандемии новой коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН) сознательно соблюдал пост и питался только кефиром и гречневой кашей, — признался Джигурда. — Плюс там же нужно было еще за квартиру платить».

По словам собеседника ФАН, ему трудно судить — уходят 50 тысяч рублей у супруги шоумена Павла Воли только на питание или в целом, но у него самого общая сумма выходила еще меньше.

«У меня получалось где-то по тридцать тысяч, и это с оплатой коммунальных услуг, — подсчитал эпатажный представитель российского шоу-бизнеса. — Гречневая каша и кефир! А в какие-то дни я вообще голодал. Три месяца жил вот таким образом. Я аскетом могу быть — для меня это не проблема».

В заключение Джигурда констатировал, что он вполне может прожить на эту сумму несколько месяцев, поэтому для него одного 50 тысяч рублей — это даже «с лихвой».

Ранее заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка Европы 2002 и 2004 годов, а ныне ведущая шоу «Танцы» на телеканале ТНТ Ляйсан Утяшева сказала, что вполне способна прожить на 50 тысяч рублей в месяц.