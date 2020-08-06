Алексей Леонков: Взрыв в порту Бейрута не обошелся без «специалистов»

За сутки, прошедшие после чудовищного взрыва в порту Бейрута, некоторые масс-медиа за рубежом и в России поспешили разогнать информационный вброс о т. н. «русском следе», который якобы тянется за трагедией. Дескать, и судно, перевозившее аммиачную селитру, принадлежало выходцу из России, и команда на нем состояла из россиян. А значит, делают вывод авторы вброса, «русские подложили бомбу под Ближний Восток».

Разумеется, эта версия не выдерживает даже минимальной критики — хотя бы потому, что власти Ливана конфисковали груз с упомянутого судна еще шесть лет назад, и все это время селитра пролежала на складе в бейрутском порту, пока чиновники этой страны решали, что же с ней делать.

Но надо сказать, что другая, куда более распространенная версия случившегося, озвученная официальными представителями Ливана, тоже не до конца объясняет причины трагедии. Эта селитра взорвалась из-за возгорания пиротехники, спровоцированного сварочными работами, говорят нам. Но тут есть вопросы, которые я и хотел бы поднять.

Начну с того, что аммиачная селитра — это всего лишь минеральное удобрение. Сама по себе никаким взрывчатым веществом или опасным морским грузом она не является — и поэтому к владельцу и морякам судна Rhosus, перевозившего селитру, никаких вопросов быть не может. Если бы селитра была опасной при хранении и загоралась от каждой искры, ее не держали бы на складах или просто в поле в каждом советском колхозе, а регулярно утилизировали бы, как это происходит с отслужившей свой срок взрывчаткой.

Да, селитра может быть одним из компонентов бризантного взрывчатого вещества пониженной мощности, если ее правильно, в нужных пропорциях, смешать с другими компонентами, например с дизельным топливом или алюминиевой пудрой. Но чтобы все это взлетело на воздух, в любом случае необходимы химическая реакция и, главное, детонатор.

Это обстоятельство намекает на то, что взрыв аммиачной селитры не мог произойти сам по себе. Нам известно о первом, маломощном взрыве. Знаем мы и о десяти пожарных, которые в самом начале выехали туда тушить возгорание.

Я не исключаю, что заряд, послуживший детонатором для второго взрыва, рванул как раз в результате пожара. Но к этому должны быть причастны, скажем так, «специалисты»: без них обычно пожаров не случается, селитра с дизелем не смешивается, да и детонаторы на складах из ниоткуда не появляются.

Надо сказать, что человеческий фактор присутствует вообще всегда, когда дело касается взрывов с «участием» аммиачной селитры. Однако версия о халатности работников бейрутского склада или сварщиков, которых ни с того ни с сего послали заделывать дыры в стенках, стоит на хиленьких ножках. Ну, потыкайте горячей сваркой в мешок с селитрой — никакого взрыва не будет, уверяю вас. Не говоря уже о версии «само случилось» якобы из-за пиротехники: ведь петарды тоже сами не взрываются, а если к тому же на складе была повышенная влажность из-за близости воды, то самовозгорания в них быть просто не могло.

Пока все выглядит так, что властям Ливана будет крайне сложно узнать, что именно происходило на этом неохраняемом складе непосредственно перед пожаром и взрывами. Если даже там были камеры наблюдения, они все погибли, и остались ли записи — большой вопрос.

Поэтому, я вполне допускаю, сейчас и вбрасывается в общественное сознание версия про сварщиков заодно с шитым белыми нитками «русским следом» — хотя вообще-то судно Rhosus следовало с украинскими моряками из Грузии в Мозамбик под молдавским флагом. Нам подбрасывают вроде бы очевидные факты, подтверждаемые документально, которые, однако, заведут нас в тупик, так и не дав ответа, почему же именно произошел взрыв.

Между тем, настоящий профессионализм «специалистов» из разведывательных служб, заключается, среди прочего, в том, чтобы вплести свое присутствие в эту ткань очевидной реальности и сделать его незаметным.