Адвокат семьи погибшего предложил защитнику Ефремова воды с «ядом»

Москва, 6 августа. В Пресненском суде Москвы состоялось второе заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский предложил своему коллеге, защищающему актера, «воды с ядом».

Заседание по делу Ефремова было назначено на 10.00 в четверг, однако началось на 40 минут позже из-за задержки Пашаева.

Во время заседания у Пашаева запершило в горле. Адвокат вдовы Маргариты Захаровой предложил взять его бутылку воды.

«Можете взять мою воду. Правда, она с ядом», — предложил адвокат.

Пашаев счел замечание не страшным и отпил из бутылки своего оппонента.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В суде Ефремов отказался признать свою вину. Музыкант Юрий Лоза подверг актера критике. Он отметил, что Ефремов сам портит отношение общества к себе. Лоза напомнил о существовании кадров с места происшествия, а также материалов камер видеонаблюдения, которые всегда можно показать в качестве свидетельства в суде.