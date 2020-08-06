Павел Сигал: отмена НДФЛ при продаже жилья поддержит молодые семьи

Решение отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса в первую очередь поддержит молодые семьи, решившие улучшить свои жилищные условия, и несколько стимулирует спрос на жилье. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Отмена НДФЛ

В РФ предложили отменить уплату НДФЛ для тех, кто продает жилье экономкласса. Это позволит активизировать рынок недвижимости, а также стимулировать российскую экономику. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на выступление «Общероссийского народного фронта», который направил обращение в Минстрой и Минэкономразвития.

Предлагается освободить от уплаты налога россиян, которые к текущем году купят другое жилье на первичном рынке или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных программ. Этот закон поддержит граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, считают инициаторы.

Сегодня НДФЛ в 13% нужно платить при продаже квартиры стоимостью выше одного миллиона рублей.

Поддержка семей

Как отметил Павел Сигал, решение отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса в первую очередь поддержит молодые семьи, решившие улучшить свои жилищные условия, и несколько стимулирует спрос на жилье. Однако решающую роль все-таки будет играть желание поменять недвижимость на более удобную, нежели сэкономить на продаже.

«Важно понимать, что в инициативе идет речь только о 2020 годе, так как освобождение от налога будет предоставляться лишь тем, кто успел продать до декабря свое жилье и купить новое на первичном рынке. Второй вариант — в течение года воспользоваться льготными ипотечными программами от государства», — пояснил Сигал.

Он напомнил, что сейчас граждане платят 13% от стоимости продажи недвижимости дороже миллиона рублей (этот налог не платят те, кто владел жильем более пяти лет). Это существенная сумма, особенно для семей с детьми, которые хотят купить более просторную квартиру для себя и малышей. Кроме поддержки населения, мера не несет угроз для бюджета — выпадающие доходы будут незначительны.

Напомним, НДФЛ в 13% был введен для защиты от спекулянтов, которые скупали жилье в новостройках на самом раннем этапе строительства, а затем перепродавали их намного дороже. Сейчас такой необходимости нет, так как люди стали чаще менять квартиры благодаря возросшим доходам и потребностям.

Ранее экономист рассказал, как Россия способна окончательно решить жилищный вопрос. Таких ставок и объема строительства жилья, как сегодня, в истории новейшей России никогда не было.