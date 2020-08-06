Служба безопасности Кипра разыскивает россиянина по делу о взрыве в Бейруте

Афины, 6 августа. Служба безопасности Кипра разыскивает россиянина Игоря Гречушкина, которому могло принадлежать конфискованное судно и взорвавшийся в Бейруте груз аммиачной селитры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. По словам источника, Гречушкин обращался в консульство России на Кипре.

«Был звонок в консульство», — пояснил он.

По данным греческих СМИ, служба безопасности Кипра разыскивает Гречушкина в рамках расследования причин взрыва в порту Бейрута. При этом полиция Кипра не владеет информацией о местонахождении Гречушкина.

Журналисты утверждают, что проживающему на Кипре Гречушкину принадлежало судно Rhosus с грузом селитры. Судно транспортировало селитру из Батуми в Мозамбик, однако было вынуждено сделать незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок. Позднее администрация порта запретила судну выйти в море, после оно было арестовано ливанскими таможенниками вместе с грузом аммиачной селитры.

Напомним, 4 августа в Бейруте прогремело несколько взрывов. Причиной инцидента стал пожар на складе в морском порту, который привел к детонации аммиачной селитры . В результате взрыва разрушено большое количество зданий. Согласно последним данным, в результате происшествия погибло около 100 человек, более четырех тысяч человек получили ранения.