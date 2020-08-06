Кедми рассказал, как с каждым годом РФ сокращает время существования США

Москва, 6 августа. Рост стратегических возможностей России ведет к сокращению времени, которое может потребоваться на уничтожение США в случае военного столкновения. Об этом заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми, комментируя желание Вашингтона переписать некоторые пункты Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Он обратил внимание, что в США обеспокоены появлением у РФ новейших систем вооружения, способных наносить удар по противнику с гиперзвуковой скоростью. Американские власти готовы торговаться до последнего, пытаясь ограничить стратегический потенциал Москвы внесением новых ракетных комплексов в документ об СНВ, поскольку прекрасно понимают, что российские ракетные комплексы угрожают безопасности страны.

«Продолжительность существования США, если начнется война с Россией, сокращается с каждым годом от получаса до нескольких минут», — сказал эксперт.

По мнению Кедми, требование США переписать СНВ является попыткой замедлить развитие российского ВПК и ограничить его возможности на юридическом уровне. Вашингтон хочет «выторговать» для себя более выгодные условия в сфере стратегических вооружений, а также сократить отставание от РФ и КНР в этой области.

«Американцы — народ торгашей. А торговля всегда начинается с того, что цену заламывают. Что-то можно добавить специально, чтобы было, от чего отказываться. Говоря о гиперзвуке, они понимают, что договориться вряд ли получится. Но они хотят притянуть Китай к переговорам по стратегическим вооружениям», — объяснил политолог.

Кедми уверен, что США не удастся оказать давление на Россию в вопросе продления договора об СНВ, поскольку Москва не пойдет на невыгодные для себя условия. Вашингтон не сможет говорить с РФ с позиции силы и угроз, поскольку страна имеет мощное современное вооружение.

«Россия опирается на вооружение. Это единственный способ говорить с США. Не переходить на истерики, не пытаться их убедить», — резюмировал он.

Россия и США подписали договор об СНВ в 2010 году, но срок его действия истечет в феврале 2021-го года. При этом Вашингтон не спешит соглашаться на предложение Москвы и продлять СНВ-3 без каких-либо условий. Администрация Белого дома требует заключить новое соглашение, участником которого должен стать и Китай. Кроме того, американцы хотят, чтобы в документ были включены новые российские боевые системы.