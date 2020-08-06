Пугачева в рокерском наряде прогулялась по Москве в обнимку со стилистом

Москва, 6 августа. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева показала новый образ. Она опубликовала фото в Instagram со стилистом Алишером.

Пугачева прогулялась по Москве в кожаном плаще, черной толстовке с эксклюзивным принтом и джинсах-варенках. Стилист добавил пару интересных деталей ее образу: крупные очки и толстую цепь.

Рядом с ней позировал 49-летний стилист Алишер: в красной клетчатой рубахе, рокерских джинсах и черной пайте. Поклонники отметили, что у него отличный вкус. Он помог Пугачевой омолодиться и сделал ее дерзкой модницей.

Фанаты в комментариях под постом оценили наряд певицы. Но некоторые считают, что певица «переборщила» с пластическими операциями и Photoshop.

«Парик, пластика, новые зубы, Фотошоп, конечно супер», — заметил пользователь. «Какая она крутая, молодая и шикарная», — восхитилась другая поклонница. «Ее стилист лучший, Алла с ним стала восхитительная», — сделала ей комплимент фанатка. «Королева! Сколько труда нужно, чтобы держать себя в такой шикарной форме! Умничка! Обожаю Аллу Борисовну!» — восхитилась еще одна поклонница.

Ранее поклонники оценили фото Пугачевой и ее внука. Они считают, что Дени Байсаров очень похож на 71-летнюю певицу.