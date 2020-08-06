«Аэрофлот» отменил международные рейсы в закрытые страны после жалобы ФАС

Москва, 6 августа. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила международные рейсы в 80 зарубежных городов до 31 августа из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Аэрофлот объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям», — говорится в сообщении компании.

В список попали 80 городов, авиасообщение с которыми пока не открыто. При этом рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию будут выполняться. Кроме того, «Аэрофлот» отменил рейсы в Цюрих, авиасообщение с которым откроется 15 августа, сообщает Deita.ru.

Пассажирам, которые приобрели билеты после 1 мая на сайте авиакомпании или в контакт-центре, автоматически вернут деньги, пишет НСН.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что продажа билетов в закрытые страны может нарушать права граждан. Ведомство призвало Минтранс России обратить внимание на продажу билетов.

Ранее в «Аэрофлоте» рассказали о возобновлении полетов в Лондон и Стамбул с 1 августа, с 10 августа возобновятся рейсы в Анталью. В «Аэрофлоте» отметили, что рейсы будут выполняться по сокращенной программе, и частота выполнения рейсов может меняться. В случае отмены рейса, билеты можно обменять на новые по тому же маршруту. Вылет должен состояться в течение 10 дней от первоначальной даты.