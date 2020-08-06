Мамиев объяснил, в чем разница между украинским Майданом и протестами в США

Москва, 6 августа. Российский журналист и политолог Алан Мамиев прокомментировал масштабные беспорядки в США, которые вспыхнули на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Мамиев провел сравнительный анализ американских протестов с украинским Майданом, а также объяснил, в чем разница между этими событиями.

В конце мая 2020 года в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд. Мужчина умер от удушения во время задержания сотрудниками полиции. Инцидент вызвал масштабные акции протеста против «расизма и полицейского насилия». В 40 американских городах вспыхнули беспорядки, которые продолжаются до сих пор.

Мамиев, комментируя ситуацию в американских городах, заметил, что беспорядки являются инструментом воздействия неких политических сил, которые лишь используют хаос в своих целях. Журналист объяснил, протесты в США сильно отличаются от событий 2014 года на Украине, поскольку Майдан имел конкретную цель — смену власти с помощью государственного переворота. В Соединенных Штатах иная ситуация — там идет управляемый внутриэлитный кризис, задачей которого является достижение определенных целей и разграбления нуворишей.

«Инструментом выбрали тех, кого не жалко — афроамериканцев. Они создадут хаос, хозяева процесса в этом хаосе решат свои задачи, а потом все эти бравые афроамериканцы погибнут или окажутся в тюрьмах. Они своей активностью пробуждают дух белых англосаксов, жертвой которого они потом и падут под аплодисменты мирового сообщества», — резюмировал эксперт.

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