Захарова заявила, что Минск должен вернуть задержанных россиян домой

Москва, 6 августа. Вина задержанных в Белоруссии граждан РФ не доказана, они должны вернуться в Россию, заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

Ранее дипломат заверила, что Москва не даст обиду своих граждан, и Минску это прекрасно известно. Спецоперацию в Белоруссии она назвала спектаклем.

Сегодня белорусский президент Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины, чтобы решить ситуацию с задержанными. При этом он подчеркнул, что никакой политизации при этом быть не должно. По его словам, Минск будет действовать исключительно на основании законов и человечности.

Напомним, 33 гражданина РФ были задержаны в Белоруссии 29 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что россиян выпустят на свободу в ближайшее время. Депутат Госдумы Виталий Милонов не исключил, что задержание могло быть провокацией, устроенной западными странами, чтобы обострить отношения Москвы и Минска.