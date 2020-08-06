Россельхознадзор уничтожил более 36 тысяч тонн «санкционки» за пять лет

Москва, 6 августа. Специалисты Россельхознадзора уничтожили 36,17 тысячи тонн санкционной продукции за время продовольственного эмбарго, введенного в 2015 году. Об этом сообщили в ведомстве.

«Россельхознадзором выявлено и уничтожено 36,17 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции, из них 34,94 тысячи тонн растительной и 1,23 тысячи тонн животноводческой», — сообщили в ведомстве.

С начала 2020 года Россельхознадзор выявил и уничтожил 1,89 тысячи тонн «санкционки», в том числе 1,87 тысячи тонн растительной и 23,7 тысячи тонн животноводческой. В ведомстве отметили, что растениеводческая продукция обычно поступала под видом кофе, пиломатериалов, оборудования и других товаров через страны — члены ЕАЭС.

Животноводческая продукция поступала под видом товаров прикрытия или путем реэкспорта мясосырья и сыра неизвестного происхождения. Кроме того, поставщики использовали фальшивые ветеринарные сертификаты.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения, которые позволят исключить поставки санкционных продуктов в Россию из стран ЕАЭС. Поводом для поручения вице-премьера стало письмо зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлева. Сенатор отмечал, что в последнее время увеличились объемы поставок в Россию шампиньонов из Белоруссии, выращенных в Польше.