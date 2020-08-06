Бригаду ВСУ возмутила «пророссийская пропаганда» в американской комедии

Киев, 6 августа. Американская комедия «Мой шпион» вызвала возмущение украинских военнослужащих, которые увидели в фильме «пророссийскую пропаганду». Заявление по поводу выхода кинокартины в прокат сделала пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Внимание украинских военных привлек эпизод, в котором действие происходит в Припяти.

«Добро пожаловать в Россию», — говорит с экрана некий «генерал», находящийся на «заброшенном реакторе №3».

При этом ранее в кадре субтитрами появляется надпись: «Припять, Украина». Чернобыльская зона отчуждения как раз входит в ответственность 61-й пехотной егерской бригады ВСУ.

В пресс-службе бригады ВСУ заявили, что появление комедии на экранах Украины вызвало возмущение как командования, так и личного состава.

«Мы считаем этот фильм низкопробной пророссийской пропагандой», — подчеркнули военнослужащие.

Также в бригаде пригрозили уничтожением всем российским военным, которые появятся в зоне их ответственности. Украинские военнослужащие заявили, что режиссеру «Моего шпиона» Питеру Сигалу нужно пройти школьный курс географии и новейшей истории.

Комедия «Мой шпион» рассказывает об агенте ЦРУ, который случайно попадает в прицел камеры 9-летней девочки во время выполнения сверхсекретного задания. Ребенок обещает сохранить все в тайне, если главный герой научит ее быть настоящей шпионкой.

Ранее руководитель PR-службы всероссийской сети кинотеатров «Мираж Синема» Ульяна Леванович рассказала «Ридусу», что комедию «Мой шпион» решили включить в свой репертуар и российские кинотеатры.