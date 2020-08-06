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У попавшей в список Forbes Гагариной нашлись долги по ЖКХ

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Попавшая в список Forbes Полина Гагарина оказалась в списке должниковМосква, 6 августа. Попавшая в список Forbes певица Полина Гагарина оказалась злостной неплательщицей услуг по ЖКХ. Сейчас артистку ищут судебные приставы.

О том, что Гагарина попала в черный список столичного УФССП выяснил Telegram-канал Mash. Согласно информации в базе данных ведомства, задолженность Гагариной по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, составляют 55,9 тыс. рублей. Долг по налоговым выплатам достиг 30 тыс. рублей. 

Попавшая в список Forbes Полина Гагарина оказалась в списке должников

При этом, согласно данным Forbes, за год Гагарина заработала 6,4 миллиона долларов. Вместе с ней в десятку самых высокооплачиваемых артистов по версии журнала вошли  рэпер Баста, Филипп Киркоров, группа «Би-2», Григорий Лепс, Иван Ургант и Тимати. 

Лидером рейтинга стал солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его ежегодный заработок оценили в 8,8 млн долларов. Второе место занял Егор Крид (6,9 млн долларов), а третью строчку — Дима Билан (6,8 млн долларов).

Отметим, что среди деятелей российского шоу-бизнеса много должников. Так, например, огромный долг по «коммуналке» скопила певица Лолита Милявская. По данным KP.RU, в прошлом году вместе с пенями артистка задолжала 765 129 рублей. Правда, на сегодняшний день она его уже погасила. И теперь на ней висит только один штраф от ГИБДД на сумму в 500 рублей.

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