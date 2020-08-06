У попавшей в список Forbes Гагариной нашлись долги по ЖКХ

Москва, 6 августа. Попавшая в список Forbes певица Полина Гагарина оказалась злостной неплательщицей услуг по ЖКХ. Сейчас артистку ищут судебные приставы.

О том, что Гагарина попала в черный список столичного УФССП выяснил Telegram-канал Mash. Согласно информации в базе данных ведомства, задолженность Гагариной по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, составляют 55,9 тыс. рублей. Долг по налоговым выплатам достиг 30 тыс. рублей.

При этом, согласно данным Forbes, за год Гагарина заработала 6,4 миллиона долларов. Вместе с ней в десятку самых высокооплачиваемых артистов по версии журнала вошли рэпер Баста, Филипп Киркоров, группа «Би-2», Григорий Лепс, Иван Ургант и Тимати.

Лидером рейтинга стал солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его ежегодный заработок оценили в 8,8 млн долларов. Второе место занял Егор Крид (6,9 млн долларов), а третью строчку — Дима Билан (6,8 млн долларов).

Отметим, что среди деятелей российского шоу-бизнеса много должников. Так, например, огромный долг по «коммуналке» скопила певица Лолита Милявская. По данным KP.RU, в прошлом году вместе с пенями артистка задолжала 765 129 рублей. Правда, на сегодняшний день она его уже погасила. И теперь на ней висит только один штраф от ГИБДД на сумму в 500 рублей.