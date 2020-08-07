Якуб Корейба: Еврокомиссии пора понять — Польша никогда не поддержит ЛГБТ

Еврокомиссия отказала в финансовой поддержке шести польским городам, чьи власти ранее заявили, что их территории «свободны от идеологии ЛГБТ».

«Европейские соглашения исходят из свободы каждого человека быть тем, кто он есть, жить там, где ему нравится, любить того, кого он хочет любить, стремиться к тому, к чему он хочет стремиться», — написала в своем Twitter председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Во-первых, Еврокомиссия не имеет права выносить решение о прекращении финансирования, она может только рекомендовать такую меру. Принимать решения ЕК может только на основании заключения Совета Европейского Союза, глав государств и правительств. Поэтому напрямую лишить средств польские города госпожа Ляйен не может — это чисто популистское заявление. Она может только дать свою оценку ситуации, не более того.

Во-вторых, рассматривая этот вопрос с политической точки зрения, нужно понимать, что это некая борьба между европейскими централизмом и регионализмом. Центральные европейские институты — Еврокомиссия и Европейский суд — хотят перетянуть на себя ряд полномочий, которые государства-члены ЕС не передавали им в договоре о Европейском Союзе. Поэтому эти структуры подобными громкими заявлениями пытаются проверить, насколько это все «прокатит» с центральными институтами власти и государствами-членами.

В-третьих, надо учитывать и ситуацию в самой Польше. Господам и госпожам из Еврокомиссии пора уже понять, что подобные сообщества секс-меньшинств у нас в стране не пользуются, мягко сказать, поддержкой и популярностью. С точки зрения демократии, ЛГБТ — это именно меньшинство, и в Польше нет того большинства, которое бы считало, что подобным людям можно было бы предоставлять какие-либо особые права.

Своим заявлением Еврокомиссия поддерживает попытки этого меньшинства узурпировать привилегии. Повторюсь — в демократии правит большинство. Большинство в Польше против того, чтобы данные группы пользовались какими-либо льготными условиями в нашей стране.

И, в-четвертых, вся польская государственная власть должна подчиняться воле большинства. То, что в Польше есть представители секс-меньшиств — это не секрет. Они всегда были, и поляков этим не удивишь. Другое дело, что представители этого сообщества старались не афишировать свою принадлежность к нему и свои сексуальные предпочтения.

Другое дело — это активисты ЛГБТ-сообщества. Они имеют такое же отношение к этим людям, как, например, коммунистическая партия к рабочим. То есть, они узурпировали себе право быть единственными представителями интересов и мнений таких людей. В Польше это не соответствует действительности. Потому что представители секс-меньшинств не желают выносить информацию о себе на всеобщее обозрение. А вот активисты ЛГБТ-движения наоборот — они считают, что подобным людям нужны привилегии и особые права.

Это попытка узурпации власти, денег и влияния. Они, как агрессивное меньшинство, пытаются использовать подобных людей для политической и финансовой борьбы, находя поддержку в лице Еврокомиссии. Этим активистам, как и представителям Еврокомиссии, надо уже понять — в Польше ЛГБТ-сообщество никогда не получит поддержки.