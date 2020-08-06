В Киеве подсчитали убытки от экономической блокады Донбасса

Киев, 6 августа. Экономическая блокада Донбасса сильно бьет по бюджету Украины, ежегодно Киев теряет от блокады более миллиарда долларов, рассказал украинский бизнесмен Энрике Менендес.

По словам Менендеса, указ СНБО 2017 года об экономической блокаде Донбасса – преступный. Но экономическая подгруппа Трехсторонней контактной группы в Минске пока даже не обсуждает снятие ограничений.

Бизнесмен напомнил, что по данным Национального банка Украины за 2017 год, потери от блокады Донбасса составляют сумму, равную кредиту МВФ, пишет «ПолитНавигатор».

«Прямые потери экономики Украины от недополученной в бюджете средств, в связи с экономической блокадой Донбасса, составили 1,7 миллиарда долларов за девять месяцев. Это сумма равная тому, что мы берем в долг от МВФ», — отметил он в эфире телеканала КТР.

Ранее киевский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский назвал меморандум с ЕС распродажей суверенитета Украины. Землянский подчеркнул, что кредиты от ЕС и МВФ ― это не помощь, поскольку деньги придется отдавать с процентами. Однако вместе с процентами Украина отдаст и суверенитет. Он назвал условия ЕС прямым вмешательством во внутреннюю политику страны.