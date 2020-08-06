Посольство РФ ответило на претензии Японии к визиту главы МЧС на Курилы

Токио, 6 августа. Посольство России в Японии отреагировало на претензии Токио к визиту главы МЧС РФ Евгения Зиничева на российский остров Кунашир.

В российском посольстве отметили, что 5 августа в ведомство поступило представление от МИД Японии в связи с визитом Зиничева на остров Кунашир, где глава МЧС РФ принял участие в торжественной церемонии открытия аварийно-спасательного центра.

В ведомстве назвали «категорически неприемлемыми» претензии со стороны Токио, отметив, что суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами не подлежит сомнению.

«Мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Токио регулярно заявляет о «своих правах» на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Японская сторона утверждает, что вопрос принадлежности островов регулируется двусторонним Трактатом о торговле и границах, который был подписан в 1855 году.

В 1956 году СССР и Японии подписали декларацию, которая предполагает возможность рассмотрения вопроса о передаче японской стороне островов Хабомаи и Шикотан. В 2018 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.