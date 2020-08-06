Певица Татьяна Буланова рассказала, что умеет жить на достаточно скромную сумму и что бедность ее не пугает. В комментарии Федеральному агентству новостей заслуженная артистка России отказалась назвать конкретную сумму в денежном эквиваленте, которая, по ее мнению, требуется в месяц для нормальной жизни, но поделилась, на какие расходы семейного бюджета обязательно должно хватать.

«Я вам сумму не назову, но могу сказать, что у меня были времена очень тяжелые, и ничего: никто не умер, все выжили, — рассказала Буланова. — Самое главное, чтобы хватило на квартплату, и ребенка накормить. А обойтись без каких-то излишеств можно совершенно спокойно».

По словам певицы, в тяжелые времена, которые ей пришлось пережить, самым главным было сохранять оптимистический настрой.

«В 1990-е, да и позже — не так давно — [у меня] были трудные финансовые времена. Но из любой ситуации всегда можно найти выход. Было тяжеловато, но я справилась», — поделилась Татьяна Буланова.

Ранее телеведущая, а в прошлом проставленная гимнастка Ляйсан Утяшева в интервью телеканалу Premier призналась, что может прожить на достаточно скромную для звезды сумму в 50 тысяч рублей. Ляйсан также упомянула, что знавала непростые времена, когда ей приходилось «сидеть на гречке».

Некоторое время назад отдельные звезды эстрады начали публично жаловаться на обнищание в связи с сокращением концертной деятельности из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом. За это многие россияне подвергли жалующихся деятелей шоу-бизнеса суровому осуждению.

Согласно данным рейтинга специалистов РИА Новости, среднестатистический работник в РФ в крупных и средних компаниях в 2019 году на руки получал «чистыми» (за вычетом налогов) 35 тысяч рублей в месяц. В 2020 году этот показатель, по данным экспертов, должен измениться незначительно. По данным агентства, в 2019 году за чертой бедности (с доходами меньше прожиточного минимума) находились почти 18 млн россиян (12,3% населения РФ).