Киселев и Симоньян советуют игнорировать доклад Госдепа о «пропаганде»

Российскому обществу следует блюсти информационную гигиену и перестать «вплетаться в бред», активно генерируемый западными госструктурами в отношении нашей страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев.

Так собеседник ФАН прокомментировал доклад Госдепартамента США «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором американские чиновники «разложили по полочкам» всю «информационную политику Кремля». По их мнению, она держится на пяти столпах: финансируемом государством глобальном вещании, официальных правительственных коммуникациях, использовании социальных сетей в качестве оружия, культивации подручных ресурсов и дезинформации с помощью деятельности в киберпространстве.

«Кремль несет прямую ответственность за культивирование этой тактики и платформ — это часть его программы по использованию информации в качестве оружия», — гласит доклад.

Среди основных апологетов «российской дезинформации» Госдеп называет СМИ Sputnik, РИА Новости, RT, Первый канал, «Россия-24» и Russia today.

«Власти США настолько запутались в собственной внутренней пропаганде и пропаганде внешней, что уже не знают, за что хвататься, — заявил Киселев. — Они довели людей в своей стране до состояния глубокой ненависти и внутренней ярости по отношению друг к другу, а общество — до полураспада. Правительство Соединенных Штатов явно не справляется с собственными проблемами и в этих условиях пытается переложить на кого-то ответственность за свои промахи».

Журналист отметил, что Госдеп и в этот раз решил не проявлять фантазию и по привычке «свалил» все на РФ, которая на фоне происходящего в США выглядит «тихой гаванью».

«Наше общество, слава богу, здорово — как морально, так и физически, — убежден гендиректор МИА «Россия сегодня». — Из мировой пандемии мы вышли лучше, чем кто-либо еще — за исключением, быть может, китайцев, но их методика борьбы с массовой заболеваемостью нам точно бы не понравилась. Российская Федерация пошла своим особым путем, изобрела вакцину, построила новые больницы и сумела сохранить общество в социальном балансе».

Всего этого не смогли сделать Соединенные Штаты — и потому включают машину дезинформации в отношении нашего государства и его лидеров на полную катушку.

«Началась массированная пропагандистская кампания, очерняющая нашу вакцину, — заявил Киселев. — Американцам явно не нравится, что мы здесь лидируем, и они заявляли, что мы ее украли — хотя как можно украсть то, чего ни у кого еще нет? Теперь они говорят, что она не работает, при том что до участия в испытаниях их никто не допускал. Думаю, скоро мы услышим о себе еще много удивительных вещей».

Собеседник ФАН призвал россиян не обращать внимания на потоки дезинформации, льющиеся из-за океана в адрес нашей страны. По его словам, в психологии это называется «вплетаться в бред».

«Нам всем пора перестать тратить на это свое время», — посоветовал журналист.

Главный редактор телеканала Russia today, МИА «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik» Маргарита Симоньян придерживается именно этой стратегии — по ее словам, она не обращает внимания на документы Госдепа после того, как тот в 2017 году опубликовал «доклад» о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.