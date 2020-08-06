Мясников призвал настроиться на вечное сосуществование с коронавирусом

Москва, 6 августа. Человечеству необходимо настраиваться на сосуществование с коронавирусом, поскольку инфекция так и продолжит медленно распространяться, теряя силу. Об этом написал российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

По словам медика, многие эксперты на публике используют формулировку «остановить инфекцию». При этом, как утверждает доктор Мясников, в научных статьях те же эксперты говорят, что коронавирус пришел, «чтобы навеки поселиться». Телеведущий считает, что вирус продолжит медленно распространяться несинхронными волнами.

«Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом», — отметил Мясников.

Доктор напомнил, что человечество живет с вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитами, вирусом папилломы человека и многими другими инфекциями. Врач подчеркнул, что правильные ожидания позволяют людям лучше спланировать жизнь.

«Поэтому, когда читаете в рекомендациях экспертов «остановить», понимайте «приостановить». Три буквы, но за ними очень многозначительная разница», — написал доктор Мясников.

В заключение врач посоветовал взять на ежедневное вооружение правила борьбы с распространением коронавируса (ношение масок, соблюдение социальной дистанции и так далее). Мясников отметил, что эти меры помогают защититься от всех видов инфекций.

Ранее Александр Мясников рассказал, кто может стать «легкой жертвой» коронавируса. Врач призвал не бояться второй волны и бережнее относиться друг к другу, передает «Царьград».