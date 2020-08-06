В Фонде профилактики рака оценили влияние фастфуда на развитие онкологии

Многие эксперты утверждают, что неправильное питание может способствовать возникновению онкологических заболеваний у людей. Даже древнегреческий врач и целитель Гиппократ утверждал, что «мы есть то, что мы едим». Корреспондент Федерального агентства новостей попытался разобраться в этой проблеме и узнал мнение бывшего врача-онколога и главы Фонда профилактики рака «Не напрасно» Ильи Фоминцева о том, какая пища повышает риск раковых заболеваний.

Ученые из многих стран каждый год проводят исследования на тему связи еды и появления опухолевых заболеваний. Они составляют целые списки того, что можно есть, а от чего лучше отказаться. К примеру, врачи-онкологи Клиники урологии Сеченовского университета предлагают людям употреблять больше овощей. В частности, эксперты советуют включать в свой рацион цветную капусту, красно- и белокочанную, брокколи, шпинат.

По мнению главы европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда, рост раковых клеток может начаться вследствие употребления продуктов, содержащих трансжиры. Речь идет о кондитерских изделиях: это булки, печенье, картошка фри, наггетсы, попкорн.

Как поясняет Илья Фоминцев, так называемая еда быстрого приготовления ничем не отличается по вредности от любой другой пищи.

«Это не значит, что фастфуд плохо сбалансирован. А вот ожирение человека является серьезным фактором риска возникновения онкологии. Оно может спровоцировать рак молочной железы или толстой кишки», — рассказал Фоминцев.

Ученые часто говорят о способности провоцировать рак за счет канцерогенов, которые вырабатываются, когда пища пережаривается. Однако бывший онколог считает, что тут какого-то «супер-пупер» фактора риска нет.

«При этом качество пищи все равно должно быть хорошим, — утверждает собеседник ФАН. — Нужно проявлять умеренность во всем. Так, чрезмерное употребление красного мяса повышает вероятность заболеть онкологией».

Тем не менее существует прямая связь между употреблением алкогольных напитков и развитием онкологии, говорит он.

«Речь о раке желудка, толстой кишки. Все, что связано с алкоголем, всегда является фактором риска для развития этой болезни», — добавил Фоминцев.

Ранее врач-терапевт Аркадий Верткин рассказал о первых неявных признаках онкологии. По его словам, сигналом зародившейся опухоли может стать изменившийся ритм дефекации и мочеиспускания. Кроме того, свидетельствовать о заболевании могут незаживающие язвы, кровянистые выделения и подозрительные кровотечения.

Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин назвал симптомы приближающегося рака кишечника. Он указал, что опасность могут вызывать полипы, которые можно выявить при колоноскопии.