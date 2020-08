Курорты Турции стали местом отдыха сирийских террористов

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Информация о них в данном материале приводится исключительно в информационных целях. Пропаганда идеологии радикальных исламистских организаций преследуется в России по закону.

Telegram-канал «Рыбарь» анализирует, какую политику проводят турецкие власти в отношении боевиков различных группировок и чем потенциально чревата поездка в Турцию.

Третьего августа сторонники запрещенной в России террористической организации «Талибан»1 развернули флаг в мечети Айя-София в турецком Стамбуле.

Присутствие сторонников «Талибана» в Турции никого из местных властей обеспокоить не может по определению, ведь в Анкаре группировку экстремистской организацией никто никогда не считал. Поэтому считать арест участников акции и депортацию 200 афганских беженцев реакцией властей на демонстрацию флага террористической организации было бы некорректно.

Изменение статуса музея Айя-София на мечеть турецкие власти считают исключительно своей победой как на политическом, так и на религиозном поприще. Именно поэтому, с точки зрения властей, демонстрация флага «Талибана» в мечети была неприемлемой — а вовсе не потому, что по улицам Стамбула разгуливали сторонники признанной Совбезом ООН террористической организации (об этом, в частности, говорит то, что подобные акции сторонников «Талибана» на пляжах и улицах Стамбула не вызвали реакции властей).

Впрочем, в турецких городах и курортах можно встретить представителей самых разных радикальных организаций помимо «Талибана». По разным подсчетам, только в рядах одного «Исламского государства1 Ирака и Леванта» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ) отправилось воевать до 9000 граждан Турции — и хотя до 2000 боевиков было убито, многим исламистам только предстоит вернуться домой. С собой они привезут радикальную идеологию и идею борьбы с неверными. Не так уж много оснований полагать, что всех их будет ждать суд и заключение под стражу.

При этом нельзя сказать, что Анкара не борется с терроризмом — однако подходы к этой борьбе, мягко говоря, своеобразные.

Враг моего южного соседа — мой друг

18 февраля 2020 года глава Управления по миграции Турции Абдулла Аяз заявил, что с 2011 году из страны были депортированы почти 8000 террористов из 102 различных стран. Еще 94 тысячи человек были лишены права на въезд из-за подозрений в причастности к экстремистским организациям.

И нельзя сказать, что турецкие власти и правоохранительные структуры открыто привечают на своей территории головорезов: совершенные боевиками «Исламского государства» в 2015 и 2016 годах теракты в Анкаре, Стамбуле и Газиантепе наглядно показали, что террористы в Турции есть, и властям с ним надо бороться. Однако борьба эта больше показная.

В вышедшем в 2017 году исследовании «ИГИЛ в Турции» профессор и специалист по вопросам безопасности Ахмет Яйла назвал причерноморское государство «мостом между Востоком и Западом», который потенциально может превратиться во «врата для европейских террористов». За последние 40 лет в Турции от рук экстремистов погибло свыше 40 тысяч человек. При этом, как ни парадоксально, самый спокойный период пришелся на начало 2011 года и так называемую «сирийскую весну». И это неудивительно, учитывая что для хлынувших со всего света радикалов самый простой путь в Сирию проходил через Турцию.

В тот год в Анкаре увидели возможность обернуть сирийский конфликт к своей выгоде, начав оказывать поддержку группировкам боевиков, которые впоследствии войдут в «Сирийскую свободную армию». Прямо или косвенно эту помощь — материальную и техническую — получали и радикальные салафитские группировки, в том числе «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), «Ахрар аш-Шам», «Нур ад-Дин аз-Зинки» и «Исламское государство Ирака и Леванта». Например, до 2013 года между ИГИЛ и другими фракциями «сирийской весны» было налажено сотрудничество и взаимодействие, боевики одних группировок сменяли альянсы и переходили из одной коалиции в другую.

Несмотря на противостояние между «Ан-Нусрой» и «Ахрар аш-Шам» с одной стороны, и ИГИЛ с другой, к 2014 году «Исламское государство» смогло занять огромные территории на востоке Сирии. В 2015 году американский журнал «Изучение конфликтов и терроризма» назвал политику Турции «джихадистским шоссе в джихадистский рай». Авторы указали, что вопросами борьбы с экстремистами занимается Национальная разведывательная организаций Турции (MIT), и на конец 2015 года северный сосед не предпринял никакой попытки пресечь потоки оружия и техники на юг, в Сирию.

Согласно данным запущенного специалистами Nordic Monitor исследовательского проекта «Турция-ИГИЛ», MIT Турции курировала грузовые поставки в Сирию и знала о перемещениях боевиков. Если верить попавшему в сеть секретному документу, на июль 2016 года в стране насчитывалось порядка 4000 экстремистов, а еще 5000 уже уехали в Сирию.

Эти боевики постепенно возвращаются обратно. В своих расследованиях американская журналистка Линдси Снелл показала, как турецкие военнослужащие в Джараблусе и Манбидже на севере Алеппо до сих пор поддерживают переправку бывших боевиков ИГ и их родственников из Сирии в Турцию. Телеканал T24 сообщал в мае 2019 года, что «VIP-проезд» через границу для членов ИГ стоит 4000 долларов.

Порядка 500 боевиков успели в 2014-2015 годах съездить в две-три «командировки», а потом вернулись обратно.

Турецкая профилактика

24 июля 2015 года в соцсетях и СМИ разошлись фотографии британца Пасалиаси Айсде, состоявшего в рядах ИГ и приехавшего на отдых на турецкий курорт Амасра.

Случай этот показателен: если в 2020 году правоохранительные органы Турции успели отчитаться о нескольких десятках тысячах граждан, которым был запрещен въезд на территорию страны, то еще пять лет назад таких жестких мер не было.

Согласно докладу Международной кризисной группы от 29 июня 2020 года, власти Турции сперва «недооценили угрозу ИГИЛ», что вылилось в череду терактов после возвращения бывших членов террористической организации по прежним маршрутам из Сирии и Ирака. Последний на сегодняшний день теракт, за который взяли на себя ответственность боевики ИГ, произошел в ночном клубе 1 января 2017 года — тогда погибли 39 человек.

Однако правоохранительные органы Турции, как следует из оценки авторов доклада, оценивают угрозу, исходящую от ИГ, гораздо ниже, чем от гюленистов (FETO) или террористов «Рабочей партии Курдистана» — для сравнения, в «террористы» в случае с FETO и РПК записывают даже симпатизирующих, тогда как для ареста участника боевых действий в Сирии и Ираке на стороне ИГ требуется построить дело с доказанными преступлениями. По мнению властей, турецкие граждане вступали в ряды ИГ «в порыве авантюризма» и «ради наживы», а не из-за идеологии. Женщин, отправившихся в Сирию и Ирак, и вовсе рассматривают как «жертв, подчинявшихся приказам своих мужей».

Незаинтересованность турецких правоохранителей в преследовании членов ИГ подтверждается и анализом опубликованного МВД Турции списка объявленных в розыск лиц: из 1304 человек в списке лишь 84 члена ИГ. Впрочем, едва ли кого-то этим можно удивить: в рядах протурецкой коалиции «Сирийская национальная армия» воюют бывшие члены «халифата», получая зарплату в турецких лирах.

Сотни арестованных за участие в террористических группировках были осуждены в 2016 и 2017 годах на сроки от трех до четырех лет. Правозащитники бьют тревогу, указывая на нежелание турецких властей не только искать организаторов терактов, но и хотя бы попытаться наладить процесс адаптации бывших террористов к мирной жизни. По их мнению, турецкие тюрьмы превратились в рассадник экстремизма и радикального исламизма, где уже давно сформированы новые «ячейки» и «сети» боевиков, которые только и ждут выхода на свободу.

При этом, как утверждает турецкий оппозиционный политолог Абдулла Бозкурт, только 37% задержанных были отданы под суд — остальных отпустили на свободу. Процесс адаптации к мирной жизни ограничивается наблюдением и краткосрочными арестами — никакой программы по борьбе с экстремистской идеологией не предусмотрено в принципе.

При этом, сколько именно боевиков ИГ содержится под стражей, неизвестно. Например, 6 ноября 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в тюрьме сидит около 2000 членов ИГ — и это несмотря на слова премьер-министра Бинали Йилдырыма девятью месяцами ранее на конференции в Мюнхене, который оценил количество в 10 тысяч боевиков, тогда как в турецком Минюсте в тот же период заявляли о 1354 террористах. 10 октября 2019 года Эрдоган уже заявил, что 17 тысяч человек были задержаны по подозрениям в связях с ИГ. По данным Анкары, за три года было предотвращено свыше 30 терактов.

Почему Эрдоган в своих речах называет такое количество боевиков, понятно: такие заявления делаются в первую очередь для того, чтобы успокоить как союзников Турции, так и собственный электорат. Учитывая, что в Турции продолжается политика запугивания журналистов и ограничение свободы печати в Турции, найдется не так уж много людей, которые бы осмелились перепроверить эти данные.

All Inclusive для всех

В Турции можно повстречать не только боевиков «Исламского государства», которое находится вне закона. Члены различных сирийских группировок и бандформирований, воюющих за турецкие лиры, регулярно приезжают в страну — кто по делам, а кто на отдых.

«Ахрар аш-Шам»

6 апреля 2019 года в Сети всплыли фотографии полевого командира группировки «Ахрар аш-Шам» («Свободные люди Шама») Аль-Аджи Али ан-Найифа, также известного как Абу Ясин аль-Бусейра. На них он запечатлен в обнимку с путаной в одном из турецких отелей. На столе выпивка.

Ан-Найиф в рядах отрядов «Ахрар аш-Шам» участвовал в совместном наступлении на город Джараблус на севере провинции Алеппо во время турецкой операции «Щит Евфрата» в 2016 году. До этого его отряд действовал в промзоне Алеппо, районе Шейх Наджар.

Группировка «Ахрар аш-Шам» — одна из старейших сирийских фракций, основанная в самом начале «сирийской весны». До 2017 года «Ахрар аш-Шам» были преданными союзниками «Джебхат ан-Нусры». Они причастны к резне в алавитской деревне Аз-Зара под Хомсом и гибели свыше сотни мирных жителей во время наступления в северной Латакии в 2013 году.

«Джейш аль-Ислам»

В октябре 2018 года в соцсетях появились фотографии и видео отдыха лидера «Джейш аль-Ислам» («Армия ислама») Иссама Буэдани в веревочном парке в городе Дюзичи в провинции Османия.

При этом руководство «Джейш аль-Ислам» находилось там официально.

«Мы получили достойное приглашение от муниципального совета в Османие, и мы удостоились чести встретиться с губернатором, который принял нас, и выслушал рассказ о страданиях наших беженцев, пообещав протянуть им руку помощи. Мы благодарим братское руководство Турции и людей за их интерес к своим сирийским братьям, за их поддержку и заботу о наших людях», — заявила группировка в социальных сетях.

А впоследствии стало известно, что «Джейш аль-Ислам» проинвестирует строительство торгового центра в Анкаре на сумму 100 млн долларов.

Основанная в сентябре 2013 года, до весны 2018 года «Джейш аль-Ислам» контролировала город Дума к востоку от Дамаска. Там устраивались «парады пленников», которых провозили по городу в клетках. Сама Дума при власти «Джейш аль-Ислам» была провозглашена территорией ислама, где царят законы шариата.

Группировка признана террористической в Египте, Иране, России и Сирии.

«Талибан»

Сторонники «Талибана» демонстрировали флаг группировки не только в мечети Айя-София — афганские беженцы демонстративно позировали с ним по всей Турции.

На улицах:

На пляже в Стамбуле:

Местные жители недовольны демонстрацией флага Талибана, поскольку это никоим образом не относится к исламу.

«Фейлак ар-Рахман»

19 апреля 2018 года было опубликовано видео, где запечатлен полевой командир группировки «Файлак ар-Рахман» («Корпус Милостивого») Абу Самер Шахаб в одном из парков в Анкаре.

Основанная в начале «сирийской революции» группировка «Файлак ар-Рахман», подобно «Джейш аль-Ислам», действовала в Восточной Гуте и была основным союзником «Джебхат ан-Нусры», а впоследствии «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) в провинции Дамаск. Оплотом группировки был Джобар. В ходе операции по освобождению Восточной Гуты боевики «Файлак ар-Рахман» сражались в одних рядах с «Хайят Тахрир аш-Шам».

Вместо заключения

Для российского обывателя названия «Исламское государство», «Талибан», да и все, связанное с Сирией, кажется бесконечно далеким и не касающимся его лично. В лучшем случае мейнстримные медиа будут обмусоливать цены на билеты в Анталью и другие курорты Турции после открытия границ, — потому что туристам не интересно, что там происходит внутри. Откуда может среднестатистический россиянин узнать, что сегодняшняя «спокойная» обстановка в Турции может в один прекрасный момент взорваться? В тот момент, например, когда этот россиянин приедет в отпуск в турецкий All Inclusive.

Ведь Сирия и терроризм так далеко, а отдых на турецком берегу так близок и доступен.

Diffidentia tempestiva parit securitatem (лат. Своевременная недоверчивость рождает безопасность).

