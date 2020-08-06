Лиза Галкина в сияющей короне восхитила интернет-пользователей

Москва, 6 августа. В Сети появилось фото дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизы, на котором она запечатлена в сверкающей короне и серьгах. Снимок шестилетней наследницы звездной пары восхитил пользователей Instagram.

Кадр появился в одном из фан-аккаунтов девочки в соцсети. На нем довольная Лиза Галкина едет в автомобиле в белом костюме с цветочным принтом и короной, а в ее ушах поблескивают серьги серебристого цвета.

«Карапуз», — подписали снимок авторы публикации.

Подписчики такое описание фото посчитали не совсем уместным. Они заявили, что перед ними не просто милый ребенок, а настоящая принцесса.

«Принцесса папина» — написала popazovamariia. «Красавица!!!» — восхитилась temir_dina. «Маленькая принцесса», — прокомментировала liudmilaabramova174. «Пшеничная девочка с солнечной улыбкой, ты просто суперкласс, молодец. Здесь ты похожа на папу», — отметила gorodiukliudmila. «Какая заразительная улыбка», — не смогла не подчеркнуть lyubovshenceva.

Фото и видео с юной Галкиной часто появляются в Instagram, при этом их нередко публикуют родители девочки. Например, ранее ее знаменитый отец, продемонстрировал домашний показ мод с ее участием, пишет портал «Дни.ру». Галкин снял на видео дефиле дочери в образе, который для нее подготовила подруга семьи, дочь знаменитого дизайнера Галина Юдашкина.

До этого юморист выкладывал Stories, где показывал завтрак, который для него приготовила девочка, напоминает «Газета Кемерова». Наследница с утра порадовала отца клубникой в шоколаде.