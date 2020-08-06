Нюша показала кадры свадебного путешествия на райский остров

Москва, 6 августа. Известная российская певица Нюша Шурочкина показала кадры свадебного путешествия, в которое они отправились вместе с супругом Игорем Сивовым.

Пара отпраздновала три года семейных отношений. В Instagram певицы и ее супруга появились посты со словами благодарности и видео с райского острова.

«Мы вместе уже много жизней! И каждый раз мы встречаемся, чтобы больше узнать себя, идти в развитие и давать другу ту самую вселенскую энергию и любовь», — признался в любви Нюше Сивов.

Певица с нежностью поблагодарила мужа за то, что вместе с ним она стала «лучшей версией себя».

Поклонники разделились на два лагеря: одни поздравили пару с годовщиной, а другие напомнили им о прежних ошибках. А Нюшу и вовсе попросили заниматься музыкой, а не позерством в соцсетях.