Нюша показала кадры свадебного путешествия на райский остров

Москва, 6 августа. Известная российская певица Нюша Шурочкина показала кадры свадебного путешествия, в которое они отправились вместе с супругом Игорем Сивовым.
Пара отпраздновала три года семейных отношений. В Instagram певицы и ее супруга появились посты со словами благодарности и видео с райского острова.
«Мы вместе уже много жизней! И каждый раз мы встречаемся, чтобы больше узнать себя, идти в развитие и давать другу ту самую вселенскую энергию и любовь», — признался в любви Нюше Сивов.
Певица с нежностью поблагодарила мужа за то, что вместе с ним она стала «лучшей версией себя».
Поклонники разделились на два лагеря: одни поздравили пару с годовщиной, а другие напомнили им о прежних ошибках. А Нюшу и вовсе попросили заниматься музыкой, а не позерством в соцсетях.
«Лучшую версию тебя мы увидели, можно теперь лучший твой альбом увидеть?» — с юмором отметил поклонник.
«Вы так хорошо дополняете друг друга», — сделала комплимент паре подписчица.
«Желаю вам навсегда сохранить любовь и такое трепетное отношение друг к другу! Спасибо за прекрасный вечер и классные видео. Правильно сказано, что когда люди счастливы друг с другом, они наполняют счастьем все вокруг!» — пожелала другая поклонница.