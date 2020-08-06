Автобус с туристами в Турции попал в смертельное ДТП

Мугла, 6 августа. Микроавтобус с туристами попал в серьезное ДТП на юге Турции. По данным экстренных служб, жертвой происшествия стал один человек. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Как сообщает издание Yeniçağ, авария произошла вечером 5 августа в провинции Мугла. Водитель автобуса забрал туристов из аэропорта и направился в сторону отелей. На перекрестке Капукаргин пассажирский транспорт столкнулся с легковым автомобилем.

Мужчина, управлявший микроавтобусом, получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до прибытия бригады медиков на место ДТП. В аварии серьезно пострадала женщина, сидевшая на переднем сидении. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 10 человек. Причины ДТП будут установлены в ходе проверки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что житель Турции с дробовиком ворвался в аптеку и устроил стрельбу. По предварительной информации, преступник был знаком с сотрудником аптеки и хотел заставить его вернуть долг.