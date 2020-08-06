Ляйсан Утяшева назвала сумму, на которую сможет «спокойно» жить

Москва, 6 августа. Российская спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева выразила уверенность, что сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Ляйсан призналась, что редко бывает в ресторанах, а один поход за продуктами обходится в 10 тысяч рублей.

«По ресторанам не хожу практически, закупиться на рынке — это тысяч 10, если не устраиваешь банкет. Лично я на 50 тысяч спокойно проживу», — пояснила Утяшева.

Она также добавила, что в ее детстве были трудные времена, благодаря которым она поняла, что настоящее счастье кроется вовсе не в деньгах.

«Были времена гнилые, тяжелые: мы с матерью на гречке сидели — и ничего, и классно. Главное — не унывать», — призналась Утяшева.

Спортсменка также добавила, что ей непривычно покупать дорогие вещи. По словам Утяшевой, своим примером она показывает детям, что известный и финансово успешный человек должен оставаться простым. Спортсменка отметила, что ее супруг Павел Воля также старается вести скромный образ жизни.

«Не думайте, что Паша весь такой в золотых перчатках. Он дом строил сам с отцом, рукастый!» — отметила Утяшева.

Стоит отметить, что Утяшева является заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике. Она дважды становилась чемпионкой Европы в командном зачете и обладательницей Кубка мира. Утяшева была вынуждена оставить спорт в апреле 2006 года, из-за травмы колена. Это не единственная спортивная травма гимнастки. Спортсменка перенесла пять сложных операций. В настоящее время Утяшева ведет собственную телепередачу «Фитнес со звездами» на телеканале «Живи» и программу «Танцы» на ТНТ.