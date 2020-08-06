Украина отказалась предоставить России материалы по делу о гибели Стенина

Москва, 6 августа. Украина отказалась предоставить России материалы расследования гибели фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следственный комитет направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ», — сообщила она.

Петренко подчеркнула, что российской стороне неизвестны результаты расследования дела о гибели Стенина. При этом она отметила, что СК РФ совместно с МВД и ФСБ России продолжит устанавливать лиц, причастных к убийству фотокорреспондента. Сейчас российская сторона пытается получить от компетентных органов Украины копии документов, которые могут иметь значение для расследования.

Напомним, Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года на Украине во время командировки. В день смерти журналиста военнослужащие 79-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины обстреляли колонну автомобилей, в одном из которых находился Стенин. Спастись после обстрела удалось лишь нескольким людям.

Российские следователи смогли отыскать свидетелей этого обстрела. Очевидцы подтвердили, что к убийству Стенина и других лиц причастны именно украинские военнослужащие — на их форме были видны нашивки с изображением национального флага.