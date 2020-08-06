Коронавирус 6 августа в РФ и мире: количество смертей, последние новости

В России было выявлено 5267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 6 августа

На 6 августа 2020 года число заболевших на территории Российской Федерации составляет 871 894 (+5267), выздоровело 676 357 (+7331), умерло 14 606 (+116). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки принадлежит Москве (+684), Свердловской области (+183) и Ханты-Мансийскому АО (+160).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 6 августа

— Всего зараженных 18 990 304 (+28 556 за сутки) — Скончались 712 347 человек (+1290 за сутки) — Выздоровевших 12 174 635 человек (+34 385 за сутки)

Данные по Украине на 6 августа

Как сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на утро 6 августа в стране было 76 808 (+1318 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1819 человек (+31 за сутки), всего выздоровело 42 524 (+997 за сутки).

Лидерами по количеству новых случаев за сутки стали Львовская (+197), Харьковская (+142), Ивано-Франковская (+127), Одесская (+110) области и Киев (+180).

Турция опровергает

Турецкий Минздрав опроверг информацию о росте числа новых заболеваний коронавирусной инфекцией на курортах страны.

«Речи о вспышке коронавируса в курортных регионах Турции не идет. Рост числа новых случаев замечен лишь в Анкаре, Диярбакыре, Газиантепе, Конье и Стамбуле», — заявили ТАСС в ведомстве.

Ранее ряд российских СМИ сообщил о вспышке COVID-19 на турецких курортах, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи.

Удалил Трампа

Facebook удалил из аккаунта президента Соединенных Штатов Дональда Трампа видео, в котором содержатся ложные утверждения о коронавирусе. Речь идет о видео с фрагментом интервью Трампа телеканалу Fox News, во время которого американский лидер заявил, что дети «практически невосприимчивы к COVID-19».