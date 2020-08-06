Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генпрокуроров РФ и Украины

Минск, 6 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанием граждан РФ.

Поручение об этом глава республики отдал в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании, пишет местное информационное агентство БЕЛТА.

Напомним, 33 россиянина были задержаны на юге Белоруссии 29 июля. Инцидент прокомментировали в МИД РФ. Официальный спикер ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не даст в обиду своих граждан. Дипломат обратила внимание, что вина россиян ничем не доказана. Их задержание белорусскими силовиками она назвала спектаклем.

В Госдуме выдвинули предположение, что эти действия Минска могут быть связаны с провокацией, которую устроили западные страны. В частности, такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов.