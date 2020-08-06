Фотограф Пугачевой показал архивное фото молодой Маши Распутиной

Москва, 6 августа. Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин показал новое архивное фото. На этот раз в его Instagram появился снимок певицы Маши Распутиной в молодости.

Родин опубликовал портрет артистки, на котором она смотрит в камеру широко распахнутыми глазами и, вероятно, что-то кричит. Образ певицы сценический — броский макияж, аксессуары, укладка, а также наряд в сетку, украшенную бисером. На вид Распутиной не больше 30 лет.

«Маша Распутина! Красотка!» — подписал пост фотограф, сопроводив его хештегами «жизнь звезд» и «красота по-русски».

В комментариях пользователи отметили, что звезда на фото выглядит неотразимо. По их мнению, в прошлом ее внешность была лучше.

«Вот такая Маша мне нравится», — написала ptitsa_nat. «Бомба», — заявила k.erika.k. «Полетела бомба, заблестела молния», — подхватила carmelisy.

Маша Распутина, чье настоящее имя Алла Агеева, считалась одной из главных звезд российской эстрады в девяностых годах. Первая же ее песня «Играй, музыкант» в 1989-м стала настоящим хитом. Затем появились популярные композиции «Гималаи», «Кружит музыка», «Я родилась в Сибири», «На белом Мерседесе», «Хулиганчики», «Роза чайная».

Сегодня артистка редко появляется в свете и не выпускает новых песен. За годы карьеры она сильно изменилась — Распутину прославили не только хиты, но и выдающийся бюст, которого еще нет на архивном снимке Родина, а также пышные губы. Их исполнительница тоже увеличила уже после того, как получила широкую известность.

Недавно Распутина обрушилась с критикой на отечественных звезд, сравнив их с «безголосыми и бездумными обезьянами». Она уверена, что современные артисты «в духовном плане уничтожают молодежь», и шоу-бизнес в настоящее время «ужасен, на низком уровне».