Известный российский врач-диетолог Марина Макиша призналась, что не является фанаткой арбузов, так как от них не только практически нет никакой пользы для здоровья, но они могут еще и нанести вред.

Член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала о том, почему главный продуктовый хит августа можно считать всего лишь лакомством.

«С арбузами нужно быть аккуратнее, потому что в них содержатся быстрые сахара, и крайне важно об этом помнить, — отметила Макиша. — В ста граммах арбуза содержится чайная ложка сахара. Соответственно, при норме потребления не более шести-десяти чайных ложек сахара в день вы должны понимать, сколько можно съесть арбуза за раз, чтобы это не навредило здоровью».

По словам собеседницы ФАН, есть немало людей с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом, поэтому им к этому продукту нужно относиться с большой осторожностью.

«Сама я не фанатка арбузов, — призналась руководитель компании PRO&FIT. — По сути, это вода и сахар. 80% одного и 20% — другого. Там ничего такого особого из микроэлементов и нет. И люди об этом забывают. А потом начинают думать, почему они в августе набирают вес. Да потому что едят арбузы! Это большая ошибка, которую многие совершают».

У арбуза не слишком высокая калорийность, но по составу полезных веществ он бедный, пояснила эксперт. Есть небольшое количество витамина С и витаминов группы В.

«Но, знаете, это очень смешные проценты, — сказала Макиша. — И история о том, что его надо есть в больших количествах, чтобы промывать почки, — это абсолютный миф! Люди у нас обычно сразу съедают где-то по полкилограмма. Да выпейте вместо этого обычную воду! Выпили ее и тоже потом пошли в туалет».

Арбуз — это, в первую очередь, обычное сезонное лакомство, подчеркнула член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов. Да, там есть определенное количество антиоксидантов, и это, конечно же, лучше, чем конфеты.

«Еще есть небольшое количество пищевой клетчатки, что, в общем-то, полезно для кишечника, — отметила собеседница ФАН. — Но здесь очень важно понимать, что мы рекомендуем за раз съедать где-то по 200-250 граммов арбуза, и этого достаточно для того, чтобы хорошо себя чувствовать».

Особенно аккуратно нужно быть людям старшей возрастной группы, потому что у них выше склонность к инсулинорезистентности, и среди них больше людей, страдающих сахарным диабетом, напомнила Макиша.

«Кроме того, сахара — это дополнительная нагрузка, в том числе, и на почки, — заявила она. — Поэтому наедаться арбузами, как нам советовали раньше, не стоит. Но народ все равно не будет нас, диетологов, слушать, и не ограничится парой ломтиков. Несмотря на все те противопоказания, которые есть».

Макиша рассказала, что в ее практике нередко бывает так, что у человека инсулинорезистентность, а он «арбузы трескает».

«Или девушка сидит на диете и начинает в сезон есть арбузы, а потом не понимает, почему нет никакого результата на весах, — свидетельствует собеседница ФАН. — Мы всегда людей предупреждаем, что для кого-то это не так опасно, но для кого-то это действительно ситуация, за которой необходимо внимательно следить».

Арбуз, учитывая наличие в нем быстрых сахаров, надо есть как десерт, не на пустой желудок, заключила диетолог.

«Он лучше, чем пирожные, печенье, конфеты и так далее, но, тем не менее, нужно потреблять его после основного приема пищи, потому что тогда процесс усвоения этих самых быстрых сахаров будет не таким стремительным», — резюмировала она.

Примечательно, что 3 августа отмечался Всемирный день арбуза. В этот же день в Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную и сочную большую зелено-красную ягоду.