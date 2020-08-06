Высоцкая рассказала, из какие чашек вкуснее пить кофе

Москва, 6 августа. Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая коллекционируют необычную посуду. По ее мнению, красивая посуда способна сделать блюдо ароматнее и вкуснее. Высоцкая рассказала, из каких чашек лучше всего пить кофе.

Высоцкая призналась, что не считает обязательными маленькие чашечки для кофе. Кофе с молоком ведущая предпочитает пить из крупной посуды. Однако в ее коллекции есть место и маленьким чашкам под эспрессо.

«У нас гостил наш итальянский друг — писатель Марчелло Тессадри, с которым мой муж писал сценарий. Мы тогда только купили машину для приготовления кофе, и я подала эспрессо в больших чашках. А он сказал: «Вы знаете, в Италии эспрессо пьют в маленьких чашках», — рассказала ведущая.

Высоцкая рассказала, что, по ее мнению, лучше всего для кофе подходят чашки с толстыми стенками. Они дольше хранят температуру напитка, хоть и не такие изящные.

Ранее Высоцкая поразила фанатов новым молодежным образом. Артистка выложила в Сеть фото, на которых позирует в джинсовых мини-шортах и стильной футболке-поло. Подборка снимков появилась на официальной страничке звезды театра и кино в социальной сети Instagram.