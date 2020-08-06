В России еще 5267 человек заболели коронавирусом, 116 умерли

Москва, 6 августа. В России за минувшие сутки зарегистрировали 5267 новых случаев коронавируса, общее количество случаев достигло 871 894. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Новые случаи были выявлены в 85 регионах РФ. Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве (684), Свердловской области (183) и Ханты-Мансийском АО (160). Кроме того, в первой десятке по новым случаям оказались Московская область (159), Санкт-Петербург (159), Ростовская область (130), Красноярский край (129), Иркутская область (128), Краснодарский край (125) и Мурманская область (122).

Как уточнили в оперативном штабе, 26,2% из новых носителей вируса не имели клинических проявлений заболевания. Также за сутки 7331 человек полностью выздоровел. Общее количество вылечившихся составляет 676 357.

За минувшие сутки скончались 116 пациентов с COVID-19. Количество смертельных случаев, зарегистрированных за весь период наблюдений, составило 14 606.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве вылечились более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19. В общей сложности московским врачам удалось вылечить уже 186 223 пациентов с коронавирусом, пишет «Вечерняя Москва».