Стал известен способ передачи Сафроновым секретных данных

Москва, 6 августа. Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передавал секретные сведения с помощью своего домашнего компьютера. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов со ссылкой на материалы дела.

«При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей — отрывки из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке», — сказал он.

Защитник не уточнил, как именно и с какой регулярностью его подзащитный осуществлял передачу.

Сафронова задержали в Москве утром 7 июля по подозрению в госизмене, ФСБ возбудила в отношении советника главы Роскосмоса уголовное дело по соответствующей статье. По данным ведомства, он собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, разведке одной из стран НАТО. В случае, если суд признает его виновным, он может получить наказание до 20 лет лишения свободы. Мужчина своей вины не признает.