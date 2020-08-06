Яна Кошкина отреагировала на слухи о своем романе с Харламовым

Москва, 6 августа. Звезда сериала «Звоните Ди Каприо» Яна Кошкина отреагировала на слухи о своем романе с юмористом Гариком Харламовым.

Кошкиной приписывают отношения с Харламовым, который недавно расстался с супругой Кристиной Асмус. Эта информация повеселила актрису. Она решила подогреть интерес поклонников, не подтверждая и не опровергая слухи.

«Вопрос «Правда ли я стала ведущей «Дом-2»» — сейчас занимает первое место в рейтинге часто задаваемых мне. Даже новость о «новом романе» стремительно отходит на второй план. Так любопытно это все», — написала Кошкина в Instagram.

Фанаты пожелали Кошкиной не связываться ни с Харламовым, ни с телестройкой «Дома-2».

«Новый роман, это новый мужик что ли? Не, главное в «Дом-2» не лезь.С мужиками ты и без нас разберешься», — посоветовал фанат. «Только не Харламов, нет», — предупредил актрису другой подписчик. «Люди всегда очень любопытные, им надо точно знать кто, куда, зачем и с кем. Тем более вы такая красивая, за вами смотреть еще интересней, чем за соседом», — сделала ей комплимент поклонница.

Ранее сообщалось, что Асмус с юмором прокомментировала слухи о скорой свадьбе Харламова.