Натали потрясла фанатов «дачным» образом в розовом платье

Москва, 6 августа. Российская эстрадная певица Натали работает над съемками нового клипа на песню «Поехали на дачу».

Певица опубликовала на своей странице в Instagram небольшой видеоролик, который был сделан на съемочной площадке клипа. На кадрах видео артистка предстает в необычном образе. Натали облачена в розовое струящееся платье. При этом в кадре певица стоит посреди огромной морской раковины пока гример поправляет ей макияж и костюм, а режиссер раздает указания перед началом съемки.

«И еще один мой «дачный» образ, позаимствованный у Боттичелли («Рождение Венеры»). В общем, скоро скажу вам вновь, поехали на дачу!» — подписала видеоролик артистка.

Новый экстравагантный образ певицы вызвала истерику у фанатов. Пользователи Сети рассыпались в комплиментах артистке, отметив, что с нетерпением ждут премьеры нового клипа.

«Чувствую, клип будет супер! Давно жду его с нетерпением!» — признается leva_arakelov82.

«Скорее бы увидеть новый клип! Когда уже?» — спрашивает ks.food.

«Прекрасный образ», — восхищается mustafina9110.

«Очень ждем от вас очередной шедевр», — отмечает natali_star_fan19.

«Богиня», — пишет kuznatalie8.

«Это божественно», — признается iula2311.

«Моя любимая женщина», — отмечает timur_sadyrbekov_kg.

Ранее Натали опубликовала в Сети архивные фотоснимки, которые были сделаны более 20 лет назад. На снимках артистка запечатлена с ярким макияжем и модной прической. Ностальгические снимки вызвали шквал эмоций у фанатов.