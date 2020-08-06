Роскачество назвало лучшие молочные сосиски

Москва, 6 августа. Роскачество провело исследование представленных на российском рынке молочных сосисок. Эксперты оценили продукцию семи брендов.

Роскачество повторно проверило молочные сосиски семи марок: «Ближние Горки», «Велком», «Дымов», «Клинский», «Мясницкий ряд», «Папа может» и «Рублевский». Продукцию тестировали на наличие потенциально вредных веществ и посторонних ДНК, в том числе клеток сои и ГМО. Также эксперты оценили, в норме ли количество белков и жиров, и проверили, нет ли недовеса.

По итогам проверки пять баллов получили сосиски брендов «Дымов» и «Клинский», пишет «Вечерняя Москва». В Роскачестве отметили, что продукция обоих производителей показала лучший результат, по сравнению с прошлой проверкой.

Также улучшились показатели молочных сосисок «Папа может». При этом эксперты Роскачества сообщили, что продукт плохо проварен. Кроме того, в составе продукции «Папа может» есть курица, а классический рецепт молочных сосисок по ГОСТу предполагает использование только свинины и говядины, передает «ФедералПресс».

В сосисках «Ближние горки» исследователи обнаружили следы антибиотиков, а рейтинг продукции «Велком» был снижен за недостоверный состав, указанный в маркировке. Худшую оценку получили молочные сосиски торговых марок «Мясницкий ряд» и «Рублевский». Делов том, что в составе продукта «Мясницкий ряд» не был указан обнаруженный соевый изолят, а в составе сосисок «Рублевский» — каррагинан.

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