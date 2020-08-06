Траты на новый авианосец США могут превысить рекордные 11,4 млрд долларов

Вашингтон, 6 августа. Траты на строительство нового авианосца «Джон Кеннеди» могут превысить допущенный Конгрессом США лимит в 11,4 млрд долларов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой Пентагон.

ВМС США обещали больше не допускать перерасхода бюджета после того, как строительство авианосца «Джеральд Форд» вылетело Конгрессу США в рекордные 13,3 млрд долларов. Однако теперь стоимость авианосца «Джон Кеннеди» приближается к лимиту.

Стоимость работ судостроительной компании Huntington Ingalls Industries, которая занимается проектированием и постройкой «Кеннеди», достигла 3,58 млрд долларов, это на 7% больше предполагаемой суммы. Траты на полностью укомплектованный корабль могут пробить бюджетный потолок.

По данным издания, повышение цены связано с низкой производительностью труда подрядчика. Кроме того, дополнительные расходы пойдут на улучшение боевых возможностей судна. Во время испытаний «Джеральда Форда» были выявлены проблемы, которые необходимо устранить при строительстве второго корабля. Также дополнительные траты потребуются на то, чтобы по указанию Конгресса США к 2025 году «Кеннеди» мог размещать на борту истребители F-35.

Пентагону придется убеждать Конгресс США повысить потолок затрат, чтобы установить на корабле реактор, спасательные и радарные системы.

Ранее Bloomberg сообщил об обысках ФБР в связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским компании Optima Management Group. В настоящее время Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег.