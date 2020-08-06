Движение Красного Креста: К взрыву атомной бомбы невозможно подготовиться

6 августа 1945 года в 8.15 утра небо над Хиросимой внезапно озарила ослепительная вспышка. Сброшенная бомба обладала колоссальной разрушительной силой, невиданной ранее. Взрывная волна пронеслась со скоростью выше скорости звука, подняв бешеную огненную бурю; она сравняла постройки с землей и унесла жизни десятков тысяч мирных жителей.

Через три дня, 9 августа, та же судьба постигла город Нагасаки.

Ни в том, ни в другом городе даже близко не хватало врачей, медсестер и лекарств, чтобы помочь всем пострадавшим. До бомбардировки в Хиросиме было 300 врачей. Лишь 30 из них не были убиты или ранены при взрыве. Из 1780 медсестер погибли или были ранены 93%.

Даже сегодня, 75 лет спустя, над нами все еще нависает мрачная тень ядерной войны — несмотря на ужас, пережитый Хиросимой и Нагасаки. До сих пор ни один город не в состоянии подготовиться к взрыву атомной бомбы; ни одно государство не сможет принять эффективных мер, если такой взрыв произойдет. Тысячи — возможно, миллионы — мирных жителей будут убиты или ранены, но помощь не придет.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца считает, что девяти ядерным державам давно пора почтить память жертв ядерных бомбардировок и отдать дань выжившим, уничтожив это оружие, применение которого невозможно оправдать.

Все, кто выжил после ядерного удара по Нагасаки, умерли в течение одного-двух месяцев, поскольку не было эффективных методов лечения, не было даже антибиотиков или возможностей для переливания крови; инфраструктура, включая больницы и аптеки, была полностью разрушена. Об этом рассказывает доктор Масао Томонага, бывший директор больницы Японского Красного Креста для пострадавших от взрыва атомной бомбы в Нагасаки. Мать спасла его из-под обломков их деревянного домика, разрушенного взрывом.

В течение месяцев и лет, последовавших за трагичным началом августа 1945 года, десятки тысяч жителей Хиросимы и Нагасаки мучились и умирали от рака и других заболеваний, вызванных воздействием радиации после ядерных взрывов.

Мир никогда не сталкивался с таким ужасающим оружием, как две эти атомные бомбы. Сотрудники МККК и Японского общества Красного Креста своими глазами видели страдания и разрушения, когда в почти невыносимых условиях пытались оказывать помощь раненым и умирающим. Рассказы выживших и тех, кто первым прибыл им на помощь, рисуют страшную картину невероятной боли, бессмысленных потерь — и мужества.

Марсель Жюно, делегат Международного Комитета Красного Креста (МККК), был первым врачом-иностранцем, который попал в Хиросиму месяц спустя.

«Центр города был похож на белую заплатку, плоскую и гладкую, словно ладонь, — писал он. — Ничего не уцелело. Не осталось даже намека на жилые дома».

За 75 лет мы узнали гораздо больше о катастрофических гуманитарных последствиях, к которым приводит применение ядерного оружия. Это знание заставляет нас заключить, что применение ядерного оружия в целом стало бы нарушением международного гуманитарного права.

И все же для того, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось, до сих пор сделано очень мало. На самом деле, нам невероятно повезло, что с 1945 года ядерное оружие ни разу не применялось в ходе вооруженных конфликтов, хотя количество случаев, когда мы были на волосок от этого, устрашающе велико. Мы не можем бесконечно полагаться на удачу.

В мире более 13000 единиц ядерного оружия, множество боеголовок находятся в состоянии полной боевой готовности, готовые к запуску в доли секунды. Опасность нового применения ядерного оружия растет с невероятной быстротой. Сейчас разрабатывается новое ядерное оружие. Ядерные державы создают все новые его виды; использовать его становится все легче. Договоры же о сокращении ядерных арсеналов и опасности распространения ядерного оружия сбрасываются со счетов.

В результате мир встал на опасный путь, ведущий к новой гонке ядерных вооружений, которая угрожает стереть человечество с лица земли. Это факт, с которым нельзя смириться.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца было создано для облегчения страданий, защиты жизни и здоровья людей и поддержания их достоинства, особенно во время вооруженных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций. Применение ядерного оружия грозит сделать невозможным осуществление гуманитарной миссии. Сегодня мы знаем, что любой ядерный взрыв создаст непреодолимые препятствия для оказания гуманитарной помощи, и что ни у отдельных стран, ни у мирового сообщества в целом нет достаточных ресурсов, чтобы оказать помощь в такой ситуации. Кто же тогда поможет жертвам ядерного взрыва?

И как?

У нас нет ответа на эти вопросы, а это значит, что единственный разумный выход — предотвратить такой взрыв. Мы должны предотвратить то, к чему невозможно подготовиться.

Прошло меньше месяца после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, когда МККК впервые поставил под сомнение законность применения ядерного оружия и призвал государства его запретить.

«Лишь решение, принятое всеми странами сообща, спасет мир от уничтожения», — писал доктор Жюно.

Сегодня, три четверти века спустя, давайте скажем без обиняков: хватит ждать! Слишком часто международному сообществу не удавалось предотвратить кризисы, которые можно было предвидеть.

У нас еще есть шанс предотвратить всемирную ядерную катастрофу. Бремя нашего бездействия не должно лечь на наших детей и на поколения, которые придут за ними.