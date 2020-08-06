Психолог рассказала, как победить стресс и тревогу

До сих пор понятие «психотехнологии» не имеет однозначного определения, но регулярно используется в рекламе, менеджменте, маркетинге как совокупность приемов и методов психологического влияния. И воздействие так называемых психотехнологий распространяется сейчас не только на отдельных индивидуумов, но и массово. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала психолог, коуч, бизнес-тренер Светлана Богданчик, отвечая на вопросы о том, почему психотехнологии набирают популярность и чем они полезны.

Воздействие на человека

«Психотехнологии посредством доступного информационно-психологического воздействия ежеминутно влияют на нашу жизнь, и не всегда это имеет положительную коннотацию. Психотехнологиям под силу воздействовать на широкий спектр человеческих сфер: на мотивационную, познавательную, эмоциональную и коммуникативную. Популярность использования и внедрения психотехнологий объясняется в том числе легким доступом к аудитории в настоящее время за счет большого количества устройств для транслирования и получения информации», — пояснила Светлана Богданчик.

Несмотря на возможность использования психотехнологий в манипулятивных целях, у них есть области применения, которые могут приносить пользу и делают это в зависимости от вектора направления их на те или иные сферы восприятия человека. Психотехнологии, стимулирующие продуктивные действия с акцентом на убеждения и ценности, могут быть полезны в бизнес-тренингах и для личностного роста.

«Психотехнологии, делающие акцент на восприятие и воображение, можно применять для внесения в жизнь новых красок. Направленность их на чувства и эмоции поможет легче пережить негативные ситуации. Задействование психотехнологий с прицелом на взаимоотношения может привести к выравниванию микроклимата в коллективе. Но надо понимать, что психотехнологии постоянно развиваются и совершенствуются. Осуществляясь посредством большого количества приемов и техник, они, по сути, могут сделать любого человека мишенью без его согласия», — добавила Богданчик.

Психологические приемы и техники, которые человек может взять себе на вооружение как дополнительный рычаг для восстановления эмоционального баланса, сейчас небезосновательно приобретают огромную популярность.

Эпоха тревоги

Поскольку больше 60% людей в современном мире время от времени ощущают сильную тревожность и признаются в ее очевидном негативном влиянии на их качество жизни, то приемы для уменьшения этого состояния являются одними из самых реализуемых. Одним из самых доступных, но явно недооцененных является рисование.

«Назовем его модным словом «арт-терапия». Творите — мазками, точечно, витиевато. Главное — увлеченно. Погружайтесь в этот процесс и получайте удовольствие», — рассказала Богданчик.

В еще одном приеме для снятия иррациональной тревоги психолог советует задействовать воображение. Например, представить самое красивое и безопасное место на земле. Это может быть прекрасный песчаный пляж на берегу голубого океана.

«Расслабьтесь, плавайте, почувствуйте, как вода вас поддерживает на плаву. Домысливайте эту картинку безмятежности. Также помогают прогулки. Да, банальные прогулки быстрым шагом в парке смогут быстрее вернуть вам психологическое равновесие. А приправленные вашим плейлистом они еще быстрее снизят повышенный уровень кортизола. Завести питомца — это тоже отличное решение в пользу прирученного окситоцина. А значит, эмоционального баланса. Побаловать себя массажем для снижения тревоги и расслабления? Да! Да! Да!» — рассказала Богданчик.

По словам психолога, при иррациональной тревоге человеку свойственно видеть один финал развития событий — негативный. Нужно научить свой мозг видеть вариативность, при каждом случае — предъявите как минимум пять альтернативных вариантов.

«Вам кажется, что сейчас непременно случится что-то ужасное? Составьте список своих прошлых предсказаний. Часто ли они сбывались? Вы увидите, что лавры Ванги абсолютно точно вам не светят», — добавила Богданчик.

Прием из экспозиционной терапии, помогающий снизить эмоциональный накал по отношению к пугающему стимулу, состоит из регулярного, в течение 30 минут, представления этого неприятного события. После чего тревога по отношению к нему будет существенно снижена, уверяет психолог.

«Из огромного количества приемов для стабилизации душевного равновесия вы можете подобрать именно тот, который поможет вам вернуться в ресурсное состояние», — заключила Богданчик.

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