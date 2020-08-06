Кто из пенсионеров РФ получит в августе доплату, дадут ли 10 тысяч на детей

Ряд российских пенсионеров в августе 2020 года получит новые выплаты. Кроме того, три категории пенсионеров могут рассчитывать на увеличение социальных выплат.

Также в Госдуму внесено несколько новых предложений, касающихся помощи некоторым уязвимым группам россиян. Речь идет о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам; о дополнительной помощи тем, кто ухаживает за инвалидами; о новой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет; а также о единовременной помощи родителям подростков 16–18 лет.

Новая выплата пенсионерам поступит до 14 августа

Ряд российских пенсионеров может рассчитывать на новую выплату, которая поступит им на карты до 14 августа. Речь идет о гражданах от 65 лет, оформивших больничный лист до 30 апреля 2020 года в соответствии с временными правилами, введенными в России в связи с пандемией COVID-19. Одним из условий оформления больничного лицами старше 65 лет было строгое соблюдение ими режима самоизоляции, введенного в большинстве российских регионов, а также отказ от удаленной работы.

Средства на эту выплату выделены из Фонда социального страхования, деньги поступят на карту пенсионера. Размер выплаты зависит от зарплаты и стажа — максимальная сумма составит около 70 тысяч рублей.

Кроме того, три категории российских пенсионеров могут рассчитывать на повышение пенсий в августе. Это работающие пенсионеры, которым с августа ежемесячно будут прибавлять к пенсии сумму, не превышающую стоимость трех пенсионных баллов (около трехсот рублей). Прибавку получат до 15 миллионов россиян. Также в августе будет проиндексирована накопительная часть пенсии гражданам, которые участвуют в этой программе (около 80 тысяч человек), и участникам государственной программы софинансирования пенсионных накоплений (около 32 тысяч человек).

Кто еще ждет новых выплат

Несколько категорий россиян претендуют на получение дополнительных средств, и эти вопросы рассматриваются законодателями. Соответствующие предложения уже поступили в Госдуму.

Неоднократно ставился вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Социальные выплаты этой значительной когорте граждан перестали индексировать в 2016 году, и, по мнению многих экономистов и политиков, в связи с этим сложилась крайне несправедливая ситуация. Люди, являющиеся предпенсионерами и получающие соответствующие выплаты, зачастую имеют пенсию больше, чем те, кто честно отработал всю жизнь и продолжает трудиться на благо общества. Эксперты неоднократно заявляли, что в связи с этой диспропорцией российская пенсионная система должна быть пересмотрена (см. дискуссию в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей).

Также неоднократно ставился вопрос о новой выплате в августе в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет и о единовременной помощи семьям, воспитывающим подростков от 16 до 18 лет. Были созданы петиции, призывающие произвести такие выплаты, соответствующие законопроекты ждут рассмотрения в Госдуме. Однако будут ли приняты такие решения, пока неизвестно — слишком велики расходы на их реализацию.

Напомним, россияне с детьми от трех до 16 лет получили единовременную выплату в десять тысяч рублей в июне. В июле ее получили граждане, воспитывающие детей от рождения до 16 лет. Таким образом, для граждан с детьми от трех до 16 лет эта выплата стала уже второй. Однако и родители малышей получили значительную помощь: им в течение трех месяцев — апреля, мая и июня — выплачивалось по пять тысяч рублей на каждого ребенка (то есть выплата составила 15 тысяч рублей).

Что касается подростков от 16 до 18 лет, то на них выплаты были выделены из региональных бюджетов. Так, например, в Крыму такую помощь получили все родители подростков 16–18 лет, в других регионах (например, в Ленинградской области) выплаты зависели от уровня благосостояния семьи.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о помощи безработным, ухаживающим за детьми-инвалидами, а также инвалидами с детства I группы. Законопроект, внесенный ЛДПР, предусматривает выделение для этой категории граждан ежемесячно дополнительно десяти тысяч рублей.