СЕ ищет специалистов для мониторинга СМИ во время выборов на Украине

Москва, 6 августа. Совет Европы (СЕ) объявил тендер на услуги специалистов для мониторинга работы средств массовой информации во время местных выборов на Украине в 2020 году. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Совет Европы ищет поставщиков для оказания консультационных услуг в сфере мониторинга освещения в СМИ избирательного процесса на Украине в 2020 году», — цитирует текст документа RT.

Отмечается, что привлечь к наблюдению планируется не более 26 подрядчиков. Им предстоит проводить количественный и качественный анализ освещения избирательной кампании СМИ и работать в тесном сотрудничестве с рядом специалистов, среди которых юрист, аналитик данных и координатор по вопросам мониторинга средств массовой информации.

Вместе наблюдатели и эксперты будут составлять промежуточные доклады (а затем и финальный) о мониторинге СМИ «с целью информирования общественности об уровне политического разнообразия в освещении выборов».

Проводиться мониторинг будет на основании разработанных СЕ методик и, скорее всего, в рамках проекта «Совместная деятельность ЕС и Совета Европы в целях содействия свободе СМИ на Украине». Объем выделенных на реализацию этой инициативы средств не должен превышать 55 тысяч евро.

Проект также предполагает внедрение механизмов для борьбы с информационным хаосом и пропагандой. По мнению авторов, это «в конечном итоге приведет к повышению прозрачности избирательного процесса».

Ранее парламент Украины назначил очередные местные выборы на 25 октября. Соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В июле сообщалось, что СЕ намерен профинансировать разработку пятилетней маркетинговой стратегии для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). К реализации инициативы собирались привлечь как минимум трех подрядчиков.