Прилучный продолжает признаваться в любви Муцениеце после развода

Москва, 6 августа. Актер Павел Прилучный продолжает слать любовные послания своей бывшей жене актрисе Агате Муцениеце после развода. Об этом Муцениеце рассказала в своем YouTube-шоу «Честный развод».

Гостьей нового выпуска шоу стала экстрасенс Виктория Райдос, которая тоже прошла через расставание с супругом. Когда женщины обсуждали психологическую сторону развода, Муцениеце сообщила, что Прилучный до сих пор присылает ей послания с признаниями в любви.

«Он мне говорит, что он любит меня до сих пор», — сказала актриса.

По мнению Муцениеце, если бы бывший муж действительно ее любил, то он боролся бы за нее и за семью. Актриса уточнила у Райдос, как можно трактовать подобное поведение.

«По инерции это происходит. Возможно, это происходит потому, что он любит тебя как мать своих детей, человека, с которым он прожил какое-то время», — предположила экстрасенс.

Напомним, Прилучный и Муцениеце недавно развелись после девяти лет совместной жизни. У бывших супругов есть двое детей — дочь Мия и сын Тимофей. Ранее стало известно, что после развода Павел Прилучный уже успел закрутить роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Как рассказали знакомые актера, отношения Прилучного и Карпович завязались еще тогда, когда артист был в браке с Муцениеце. Кроме того, Прилучный мог изменять бывшей супруге с актрисой Юлией Франц.