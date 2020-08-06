Виктор Бут впервые за две недели вышел на связь из тюрьмы в США

Москва, 6 августа. Россиянин Виктор Бут, отбывающий длительный срок в тюрьме в США, вышел на связь впервые с 22 июля. Об этом рассказала его супруга Алла.

Виктору Буту разрешается раз в неделю звонить родным, однако близкие не связывались с россиянином в течение двух недель.

«Российские дипломаты в Вашингтоне сообщили мне, что им, наконец, удалось дозвониться до тюрьмы и даже поговорить с Виктором, которого специально для разговора с посольством на несколько минут выпустили из камеры», — рассказала Алла Бут РИА Новости.

Как оказалось, Виктор Бут не мог связаться с родными из-за введенного в тюрьме жесткого карантина. Дело в том, что среди заключенных и персонала была зафиксирована вспышка коронавируса.

«Теперь заключенных вообще не выпускают из камер, и у них нет доступа ни к свежему воздуху, ни к телефону, ни к электронной почте», — сообщила жена россиянина.

Как рассказал Бут дипломатам, такая ситуация в тюрьме может продлиться еще две недели. При этом, по словам Аллы Бут, в камере держится температура около 37–38 градусов, а кондиционер отсутствует. Виктор Бут заверил через дипломатов, что с ним все в порядке, но супруга все равно переживает за россиянина.

Напомним, Виктор Бут был задержан в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году. Осенью 2010 года россиянина вывезли в США, нарушив как таиландское, так и американское законодательство.

В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал Виктора Бута виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, при этом россиянин признавать свою вину отказался. Бута приговорили к 25 годам заключения, он отбывает срок в тюрьме Мэрион штата Иллинойс.