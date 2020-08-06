Эксперты Роспотребнадзора рассказали, кому нельзя есть дыню

Москва, 6 августа. Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян, что дыня является тяжелым продуктом, поэтому употреблять ее в пищу можно не всем.

В августе на рынках российских городов появилась дыня. Эта бахчевая культура пользуется популярностью у россиян наравне с арбузом.

Однако дыню не стоит есть людям, страдающим сахарным диабетом и язвенной болезнью. Дыня противопоказана беременным и кормящим матерям.

Иногда дыня вызывает расстройство желудка даже у здорового человека. Бахчевая культура не сочетается с холодной водой, кефиром, молоком, алкоголем, пишет издание «Вечерняя Москва».

Дыню лучше есть между приемами пищи, тогда она хорошо усваивается и вы получаете питательные вещества. Эксперты Роспотребнадзора обращают внимание, что полезные дыни те, в которых нет химикатов.

Вредные вещества обычно накапливаются в мякоти возле корки. Дыня впитывает тяжелые металлы и токсичные вещества, поэтому не стоит покупать ее на трассе. Лучше выбрать дыню на рынке.

Хорошая дыня выглядит спелой, не имеет вмятин и пятен. У нее сухая плодоножка и мягкое крепление цветка. Зрелая дыня при хлопке рукой издает глухой звук.

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